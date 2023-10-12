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Спецоперация, 12 октября: ВС России отбили 15 атак в ходе спецоперации - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 12.10.2023 (обновлено: 21:00 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/ataki-1902376499.html
Спецоперация, 12 октября: ВС России отбили 15 атак в ходе спецоперации
Спецоперация, 12 октября: ВС России отбили 15 атак в ходе спецоперации - РИА Новости, 12.10.2023
Спецоперация, 12 октября: ВС России отбили 15 атак в ходе спецоперации
О смерти ребенка после атаки ВСУ, перспективе блэкаута на Украине и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T20:40
2023-10-12T21:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сцкк
герман галущенко
херсонская область
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. О смерти ребенка после атаки ВСУ, перспективе блэкаута на Украине и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Ситуация в зоне проведения СВОВооруженные Силы за прошедшие сутки отразили 15 атак и контратак украинских военных на различных направлениях, сообщили в Минобороны. Противник потерял до 745 военнослужащих, три танка, 21 автомобиль, польскую артустановку Krab, две американские самоходные гаубицы М109 Paladin, артиллерийскую систему М777 (тоже американскую), девять бронемашин, а также четыре орудия Д-30 и одно Д-20. Кроме того, российские военные уничтожили три склада боеприпасов подразделений ВСУ в ДНР и один в Херсонской области, в Одесской области поразили склад военной техники, а в Николаевской области — ангар с десантными катерами. Кроме того, бойцы вывели из строя станцию радиоэлектронной борьбы. ВС России уничтожили на аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской области склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины.Российская ПВО перехватила шесть американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожила 39 беспилотников в различных районах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Украинские дроны бьют по женщинам и детям ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, из-за падения обломков загорелся частный жилой дом. Спасатели извлекли из-под завалов тела мужчины, женщины и маленького ребенка. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что раненными оказались журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их четырехлетняя дочь. На мести трагедии возник стихийный мемориал.Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в течение дня ВСУ выпустили около тридцати ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, несколько аналогичных снарядов и высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Кировскому району Донецка. Сотрудница медицинского учреждения и мужчина погибли на территории больницы.Дефицит бюджета и блэкауты Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгать, стране потребуется около 42 миллиардов долларов финансирования от союзников в следующем году, чтобы покрыть дефицит бюджета, который, по предварительной оценке, составит примерно 21 процент ВВП. Позднее глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что Киев нуждается в плане Б с МВФ для обеспечения программы расширенного финансирования страны на 2024 год. По его словам, турбулентность может произойти "где угодно и в любое время", поэтому требуется системный глобальный предохранитель для экономической устойчивости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко, в свою очередь, предупредил сограждан, что грядущей зимой возможны новые длительные отключения электроэнергии, "если будут массированные удары, которые действительно нанесут существенный ущерб энергосистеме".В то же время, как сообщило интернет-издание "Цензор.нет", несколько предприятий ВПК Украины заявили, что их работа может быть парализована из-за действий государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) и распорядителей бюджетных денег. Они призвали офис президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.Сами же украинские военные пожаловались на то, что конфликт воспринимается их западными партнерами как видеоигра. Один из офицеров ВСУ показал сотрудникам Washington Post неновые американские ружья, которыми пользуются в украинской армии, но не в большинстве подразделений США. По словам офицера, из-за медленных и поэтапных поставок устаревающего оружия создается впечатление, что Запад "разработал видеоигру", в которой нужно зарабатывать бонусы.
https://ria.ru/20230810/blekaut-1889292840.html
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украина
киев
херсонская область
донецкая народная республика
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Стихийный мемориал на месте удара ВСУ
Стихийный мемориал на месте удара ВСУ
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украина, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сцкк, герман галущенко, херсонская область , донецкая народная республика, дмитрий киселев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, СЦКК, Герман Галущенко, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Дмитрий Киселев
Спецоперация, 12 октября: ВС России отбили 15 атак в ходе спецоперации

Минобороны: ВС РФ отбили 15 атак и контратак по всем направлениям

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. О смерти ребенка после атаки ВСУ, перспективе блэкаута на Украине и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Ситуация в зоне проведения СВО

Вооруженные Силы за прошедшие сутки отразили 15 атак и контратак украинских военных на различных направлениях, сообщили в Минобороны. Противник потерял до 745 военнослужащих, три танка, 21 автомобиль, польскую артустановку Krab, две американские самоходные гаубицы М109 Paladin, артиллерийскую систему М777 (тоже американскую), девять бронемашин, а также четыре орудия Д-30 и одно Д-20.
Кроме того, российские военные уничтожили три склада боеприпасов подразделений ВСУ в ДНР и один в Херсонской области, в Одесской области поразили склад военной техники, а в Николаевской области — ангар с десантными катерами. Кроме того, бойцы вывели из строя станцию радиоэлектронной борьбы. ВС России уничтожили на аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской области склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины.
Российская ПВО перехватила шесть американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожила 39 беспилотников в различных районах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Украинские дроны бьют по женщинам и детям

ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, из-за падения обломков загорелся частный жилой дом. Спасатели извлекли из-под завалов тела мужчины, женщины и маленького ребенка. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что раненными оказались журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их четырехлетняя дочь. На мести трагедии возник стихийный мемориал.
Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в течение дня ВСУ выпустили около тридцати ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, несколько аналогичных снарядов и высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Кировскому району Донецка. Сотрудница медицинского учреждения и мужчина погибли на территории больницы.

Дефицит бюджета и блэкауты

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгать, стране потребуется около 42 миллиардов долларов финансирования от союзников в следующем году, чтобы покрыть дефицит бюджета, который, по предварительной оценке, составит примерно 21 процент ВВП.
Позднее глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что Киев нуждается в плане Б с МВФ для обеспечения программы расширенного финансирования страны на 2024 год. По его словам, турбулентность может произойти "где угодно и в любое время", поэтому требуется системный глобальный предохранитель для экономической устойчивости.
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
В Киеве разработали сценарии на случай блэкаута
10 августа, 14:54
Министр энергетики Украины Герман Галущенко, в свою очередь, предупредил сограждан, что грядущей зимой возможны новые длительные отключения электроэнергии, "если будут массированные удары, которые действительно нанесут существенный ущерб энергосистеме".
В то же время, как сообщило интернет-издание "Цензор.нет", несколько предприятий ВПК Украины заявили, что их работа может быть парализована из-за действий государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) и распорядителей бюджетных денег. Они призвали офис президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.
Сами же украинские военные пожаловались на то, что конфликт воспринимается их западными партнерами как видеоигра. Один из офицеров ВСУ показал сотрудникам Washington Post неновые американские ружья, которыми пользуются в украинской армии, но не в большинстве подразделений США. По словам офицера, из-за медленных и поэтапных поставок устаревающего оружия создается впечатление, что Запад "разработал видеоигру", в которой нужно зарабатывать бонусы.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСЦККГерман ГалущенкоХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаДмитрий Киселев
 
 
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