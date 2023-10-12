https://ria.ru/20231012/ataki-1902376499.html

Спецоперация, 12 октября: ВС России отбили 15 атак в ходе спецоперации

Спецоперация, 12 октября: ВС России отбили 15 атак в ходе спецоперации - РИА Новости, 12.10.2023

Спецоперация, 12 октября: ВС России отбили 15 атак в ходе спецоперации

О смерти ребенка после атаки ВСУ, перспективе блэкаута на Украине и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T20:40

2023-10-12T20:40

2023-10-12T21:00

специальная военная операция на украине

украина

киев

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герман галущенко

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. О смерти ребенка после атаки ВСУ, перспективе блэкаута на Украине и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Ситуация в зоне проведения СВОВооруженные Силы за прошедшие сутки отразили 15 атак и контратак украинских военных на различных направлениях, сообщили в Минобороны. Противник потерял до 745 военнослужащих, три танка, 21 автомобиль, польскую артустановку Krab, две американские самоходные гаубицы М109 Paladin, артиллерийскую систему М777 (тоже американскую), девять бронемашин, а также четыре орудия Д-30 и одно Д-20. Кроме того, российские военные уничтожили три склада боеприпасов подразделений ВСУ в ДНР и один в Херсонской области, в Одесской области поразили склад военной техники, а в Николаевской области — ангар с десантными катерами. Кроме того, бойцы вывели из строя станцию радиоэлектронной борьбы. ВС России уничтожили на аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской области склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины.Российская ПВО перехватила шесть американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожила 39 беспилотников в различных районах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Украинские дроны бьют по женщинам и детям ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, из-за падения обломков загорелся частный жилой дом. Спасатели извлекли из-под завалов тела мужчины, женщины и маленького ребенка. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что раненными оказались журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их четырехлетняя дочь. На мести трагедии возник стихийный мемориал.Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в течение дня ВСУ выпустили около тридцати ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, несколько аналогичных снарядов и высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Кировскому району Донецка. Сотрудница медицинского учреждения и мужчина погибли на территории больницы.Дефицит бюджета и блэкауты Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгать, стране потребуется около 42 миллиардов долларов финансирования от союзников в следующем году, чтобы покрыть дефицит бюджета, который, по предварительной оценке, составит примерно 21 процент ВВП. Позднее глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что Киев нуждается в плане Б с МВФ для обеспечения программы расширенного финансирования страны на 2024 год. По его словам, турбулентность может произойти "где угодно и в любое время", поэтому требуется системный глобальный предохранитель для экономической устойчивости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко, в свою очередь, предупредил сограждан, что грядущей зимой возможны новые длительные отключения электроэнергии, "если будут массированные удары, которые действительно нанесут существенный ущерб энергосистеме".В то же время, как сообщило интернет-издание "Цензор.нет", несколько предприятий ВПК Украины заявили, что их работа может быть парализована из-за действий государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) и распорядителей бюджетных денег. Они призвали офис президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.Сами же украинские военные пожаловались на то, что конфликт воспринимается их западными партнерами как видеоигра. Один из офицеров ВСУ показал сотрудникам Washington Post неновые американские ружья, которыми пользуются в украинской армии, но не в большинстве подразделений США. По словам офицера, из-за медленных и поэтапных поставок устаревающего оружия создается впечатление, что Запад "разработал видеоигру", в которой нужно зарабатывать бонусы.

https://ria.ru/20230810/blekaut-1889292840.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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киев

херсонская область

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