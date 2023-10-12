https://ria.ru/20231012/ataka-1902372105.html

Нетаньяху узнал об атаке ХАМАС только после ее начала, заявили в Израиле

Нетаньяху узнал об атаке ХАМАС только после ее начала, заявили в Израиле - РИА Новости, 12.10.2023

Нетаньяху узнал об атаке ХАМАС только после ее начала, заявили в Израиле

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сообщили о нападении ХАМАС только в 6.29 утром в субботу, перед началом атаки его не информировали, сообщила... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T20:07

2023-10-12T20:07

2023-10-12T20:08

израиль

россия

каир (город)

владимир путин

биньямин нетаньяху

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сообщили о нападении ХАМАС только в 6.29 утром в субботу, перед началом атаки его не информировали, сообщила канцелярия премьера. "Премьер-министр Нетаньяху получил информацию только в субботу в 06:29, когда начались боевые действия, не раньше. Он немедленно поехал в "Кирию" (штаб минобороны), провёл совещание по оценке ситуации и созвал военно-политический кабинет", - говорится в сообщении канцелярии. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари ранее признавал, что военные получали сигналы о возможной атаке ХАМАС 7 октября, но точных данных от разведки не было. Ранее официальный египетский источник сообщил местным СМИ, что Каир не сообщал никакой информации о грядущей атаке. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху также опровергла сообщения о том, что Египет заранее предупредил Израиль о планах палестинских группировок. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

израиль

россия

каир (город)

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ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения. 2023-10-12T20:07 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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израиль, россия, каир (город), владимир путин, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире