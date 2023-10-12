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Киев трижды атаковал дронами колонию в Брянске, где могут быть пленные ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/ataka-1902252289.html
Киев трижды атаковал дронами колонию в Брянске, где могут быть пленные ВСУ
Киев трижды атаковал дронами колонию в Брянске, где могут быть пленные ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023
Киев трижды атаковал дронами колонию в Брянске, где могут быть пленные ВСУ
Три украинских дрона-камикадзе пытались атаковать за последние четыре дня исправительную колонию в Брянске, где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, в том РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T14:13
2023-10-12T14:13
специальная военная операция на украине
брянск
киев
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Три украинских дрона-камикадзе пытались атаковать за последние четыре дня исправительную колонию в Брянске, где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, в том числе задержанные диверсанты, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в экстренных службах рассказали, что сообщение о падении беспилотника ударного типа на территории ИК-2 в Брянске на улице Котовского, 39 поступило в 17.25 мск 10 октября. По данным телеграм-канала Mash, в этой колонии содержатся бывшие украинские бойцы и диверсанты. "Утром в среду на территорию исправительной колонии №2 в Фокинском районе Брянска упал третий беспилотник", - сказал собеседник агентства, добавив, что сообщение об этом инциденте поступило в 10.25. По его словам, в результате последней атаки дрона, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Информация о первом БПЛА в районе этой колонии поступила в 01.22 8 октября, втором - в 17.25 10 октября, добавил собеседник. Ночью 8 октября беспилотник приземлился на территории колонии без детонации, дрон обезвредили прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии, отметил он.
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брянск, киев, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Киев, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Киев трижды атаковал дронами колонию в Брянске, где могут быть пленные ВСУ

Киев трижды атаковал дронами колонию в Брянске, где могут содержать пленные ВСУ

© AP Photo / LIBKOSСолдат армии Украины загружает бомбу на беспилотник
Солдат армии Украины загружает бомбу на беспилотник - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдат армии Украины загружает бомбу на беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Три украинских дрона-камикадзе пытались атаковать за последние четыре дня исправительную колонию в Брянске, где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, в том числе задержанные диверсанты, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее в экстренных службах рассказали, что сообщение о падении беспилотника ударного типа на территории ИК-2 в Брянске на улице Котовского, 39 поступило в 17.25 мск 10 октября. По данным телеграм-канала Mash, в этой колонии содержатся бывшие украинские бойцы и диверсанты.
"Утром в среду на территорию исправительной колонии №2 в Фокинском районе Брянска упал третий беспилотник", - сказал собеседник агентства, добавив, что сообщение об этом инциденте поступило в 10.25.
По его словам, в результате последней атаки дрона, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
Информация о первом БПЛА в районе этой колонии поступила в 01.22 8 октября, втором - в 17.25 10 октября, добавил собеседник. Ночью 8 октября беспилотник приземлился на территории колонии без детонации, дрон обезвредили прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии, отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянскКиевВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
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