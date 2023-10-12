https://ria.ru/20231012/ataka-1902252289.html

Киев трижды атаковал дронами колонию в Брянске, где могут быть пленные ВСУ

Киев трижды атаковал дронами колонию в Брянске, где могут быть пленные ВСУ - РИА Новости, 12.10.2023

Киев трижды атаковал дронами колонию в Брянске, где могут быть пленные ВСУ

Три украинских дрона-камикадзе пытались атаковать за последние четыре дня исправительную колонию в Брянске, где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, в том РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T14:13

2023-10-12T14:13

2023-10-12T14:13

специальная военная операция на украине

брянск

киев

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898297494_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e769ca6762fe177f9a9a9d6f888a8e33.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Три украинских дрона-камикадзе пытались атаковать за последние четыре дня исправительную колонию в Брянске, где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, в том числе задержанные диверсанты, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в экстренных службах рассказали, что сообщение о падении беспилотника ударного типа на территории ИК-2 в Брянске на улице Котовского, 39 поступило в 17.25 мск 10 октября. По данным телеграм-канала Mash, в этой колонии содержатся бывшие украинские бойцы и диверсанты. "Утром в среду на территорию исправительной колонии №2 в Фокинском районе Брянска упал третий беспилотник", - сказал собеседник агентства, добавив, что сообщение об этом инциденте поступило в 10.25. По его словам, в результате последней атаки дрона, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Информация о первом БПЛА в районе этой колонии поступила в 01.22 8 октября, втором - в 17.25 10 октября, добавил собеседник. Ночью 8 октября беспилотник приземлился на территории колонии без детонации, дрон обезвредили прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии, отметил он.

https://ria.ru/20231005/rossiya-1900522048.html

брянск

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянск, киев, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия