https://ria.ru/20231012/armeniya-1902186681.html

Лавров выразил надежду, что Пашинян не изменит политический курс Армении

Лавров выразил надежду, что Пашинян не изменит политический курс Армении - РИА Новости, 12.10.2023

Лавров выразил надежду, что Пашинян не изменит политический курс Армении

Москва надеется, что премьер-министр Армении Никол Пашинян будет придерживаться своих заявлений о неизменности курса страны, несмотря на попытки утянуть ее в... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T09:45

2023-10-12T09:45

2023-10-12T09:45

армения

россия

сергей лавров

никол пашинян

снг

политика

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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Москва надеется, что премьер-министр Армении Никол Пашинян будет придерживаться своих заявлений о неизменности курса страны, несмотря на попытки утянуть ее в другом направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Обращу ваше внимание, что пару дней назад премьер-министр Пашинян давал интервью, и в нем он четко сказал, что Армения не меняет свои ориентиры. Будем надеяться, что эта позиция возобладает, несмотря на попытки утянуть ее в другом направлении", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ. Что касается нагнетания антироссийских настроений, это в решающей степени делается искусственно, отметил глава МИД РФ. "Мы знаем о том количестве неправительственных организаций, которые в Армении были созданы за последние годы, да и раньше их тоже было немало. Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Российской Федерацией. Как раз наоборот. Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов, прежде всего США и Евросоюза, и стран НАТО. Эти попытки мы видим, они достигают каких-то результатов", - подчеркнул Лавров. Однако, указал он, Россия убеждена, что армянский народ в своем подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционно, исторически братских связей с РФ.

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, россия, сергей лавров, никол пашинян, снг, политика