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Лавров выразил надежду, что Пашинян не изменит политический курс Армении - РИА Новости, 12.10.2023
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09:45 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/armeniya-1902186681.html
Лавров выразил надежду, что Пашинян не изменит политический курс Армении
Лавров выразил надежду, что Пашинян не изменит политический курс Армении - РИА Новости, 12.10.2023
Лавров выразил надежду, что Пашинян не изменит политический курс Армении
Москва надеется, что премьер-министр Армении Никол Пашинян будет придерживаться своих заявлений о неизменности курса страны, несмотря на попытки утянуть ее в... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T09:45
2023-10-12T09:45
армения
россия
сергей лавров
никол пашинян
снг
политика
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Москва надеется, что премьер-министр Армении Никол Пашинян будет придерживаться своих заявлений о неизменности курса страны, несмотря на попытки утянуть ее в другом направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Обращу ваше внимание, что пару дней назад премьер-министр Пашинян давал интервью, и в нем он четко сказал, что Армения не меняет свои ориентиры. Будем надеяться, что эта позиция возобладает, несмотря на попытки утянуть ее в другом направлении", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ. Что касается нагнетания антироссийских настроений, это в решающей степени делается искусственно, отметил глава МИД РФ. "Мы знаем о том количестве неправительственных организаций, которые в Армении были созданы за последние годы, да и раньше их тоже было немало. Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Российской Федерацией. Как раз наоборот. Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов, прежде всего США и Евросоюза, и стран НАТО. Эти попытки мы видим, они достигают каких-то результатов", - подчеркнул Лавров. Однако, указал он, Россия убеждена, что армянский народ в своем подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционно, исторически братских связей с РФ.
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армения, россия, сергей лавров, никол пашинян, снг, политика
Армения, Россия, Сергей Лавров, Никол Пашинян, СНГ, Политика
Лавров выразил надежду, что Пашинян не изменит политический курс Армении

Лавров надеется, что Пашинян будет держать слово о неизменности курса Армении

© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Москва надеется, что премьер-министр Армении Никол Пашинян будет придерживаться своих заявлений о неизменности курса страны, несмотря на попытки утянуть ее в другом направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Обращу ваше внимание, что пару дней назад премьер-министр Пашинян давал интервью, и в нем он четко сказал, что Армения не меняет свои ориентиры. Будем надеяться, что эта позиция возобладает, несмотря на попытки утянуть ее в другом направлении", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
Что касается нагнетания антироссийских настроений, это в решающей степени делается искусственно, отметил глава МИД РФ. "Мы знаем о том количестве неправительственных организаций, которые в Армении были созданы за последние годы, да и раньше их тоже было немало. Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Российской Федерацией. Как раз наоборот. Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов, прежде всего США и Евросоюза, и стран НАТО. Эти попытки мы видим, они достигают каких-то результатов", - подчеркнул Лавров.
Однако, указал он, Россия убеждена, что армянский народ в своем подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционно, исторически братских связей с РФ.
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АрменияРоссияСергей ЛавровНикол ПашинянСНГПолитика
 
 
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