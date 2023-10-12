Лавров выразил надежду, что Пашинян не изменит политический курс Армении
Лавров надеется, что Пашинян будет держать слово о неизменности курса Армении
© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости. Москва надеется, что премьер-министр Армении Никол Пашинян будет придерживаться своих заявлений о неизменности курса страны, несмотря на попытки утянуть ее в другом направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Обращу ваше внимание, что пару дней назад премьер-министр Пашинян давал интервью, и в нем он четко сказал, что Армения не меняет свои ориентиры. Будем надеяться, что эта позиция возобладает, несмотря на попытки утянуть ее в другом направлении", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
Что касается нагнетания антироссийских настроений, это в решающей степени делается искусственно, отметил глава МИД РФ. "Мы знаем о том количестве неправительственных организаций, которые в Армении были созданы за последние годы, да и раньше их тоже было немало. Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Российской Федерацией. Как раз наоборот. Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов, прежде всего США и Евросоюза, и стран НАТО. Эти попытки мы видим, они достигают каких-то результатов", - подчеркнул Лавров.
Однако, указал он, Россия убеждена, что армянский народ в своем подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционно, исторически братских связей с РФ.