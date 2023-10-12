https://ria.ru/20231012/argentina-1902297716.html

Аргентина хочет найти в БРИКС поддержку по вопросу Фолклендских островов

Аргентина хочет найти в БРИКС поддержку по вопросу Фолклендских островов - РИА Новости, 12.10.2023

Аргентина хочет найти в БРИКС поддержку по вопросу Фолклендских островов

Аргентина, вступив в БРИКС, найдет дополнительную поддержку по вопросу о суверенитете Мальвинских (Фолклендских) островов, сообщил РИА Новости советник... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T16:22

2023-10-12T16:22

2023-10-12T16:24

аргентина

фолклендские острова

брикс

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великобритания

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 окт - РИА Новости. Аргентина, вступив в БРИКС, найдет дополнительную поддержку по вопросу о суверенитете Мальвинских (Фолклендских) островов, сообщил РИА Новости советник кандидата в президенты страны Серхио Массы и, возможно, будущий глава МИД Густаво Мартинес Пандиани."Есть и другой важный аспект (вступления в БРИКС), который связан с Южной Атлантикой. Вместе с Южной Африкой мы делим так называемую Зону мира Южной Атлантики. Здесь мы видим свет Мальвин. БРИКС может быть (своеобразным) резонаторным ящиком для нашей позиции о защите нашего суверенитета на Мальвинах", - сказал он.Зона мира была создана в 1986 году резолюцией ООН. Это платформа, связывающая Южную Америку и Африку, в рамках которой Аргентина постоянно подтверждает свои права на суверенитет над Мальвинскими островами."Нам кажется важным принадлежать к группе (БРИКС), потому что мы знаем, что есть общий взгляд среди разных участников в отношении нашего протеста по Мальвинским островам", - добавил Мартинес Пандиани.Россия всегда признавала аргентинский суверенитет над спорными островами.Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса.В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.Ранее БРИКС пригласило Аргентину вступить в числе ряда других стран в это объединение с 1 января 2024 года. Между тем вопрос о вступлении под вопросом. В Аргентине 22 октября пройдут выборы президента, и основные соперники Массы - крайне правый кандидат Хавьер Милей и экс-министр безопасности Патрисия Буллрич - против присоединения Аргентины к БРИКС.

https://ria.ru/20230326/ostrova-1860695788.html

https://ria.ru/20230303/folklend-1855505029.html

https://ria.ru/20230419/zapad-1866208286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

аргентина, фолклендские острова, брикс, в мире, великобритания