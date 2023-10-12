https://ria.ru/20231012/arest-1902286960.html

Следствие потребовало арестовать участника смертельной драки в Москве

Следствие потребовало арестовать участника смертельной драки в Москве - РИА Новости, 12.10.2023

Следствие потребовало арестовать участника смертельной драки в Москве

Следствие обратилось в Пресненский суд Москвы с ходатайством об аресте мужчины по делу о драке в центре Москвы, в результате которой один человек погиб,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:46

2023-10-12T15:46

2023-10-12T15:46

происшествия

москва

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Следствие обратилось в Пресненский суд Москвы с ходатайством об аресте мужчины по делу о драке в центре Москвы, в результате которой один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Сорокина", - рассказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщали, что четыре человека подрались на Пресненской набережной, один из них скончался. По данным прокуратуры, конфликт между мужчинами произошел возле торгово-развлекательного центра. Позднее в СК РФ по Москве заявили, что задержан 20-летний молодой человек, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего в центре Москвы. Подозреваемый - уроженец Кемеровской области, был ранее судим за грабеж и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

https://ria.ru/20231001/draka-1899747933.html

https://ria.ru/20230927/arest-1899055971.html

москва

кемеровская область

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происшествия, москва, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)