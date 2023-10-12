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Следствие потребовало арестовать участника смертельной драки в Москве - РИА Новости, 12.10.2023
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15:46 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/arest-1902286960.html
Следствие потребовало арестовать участника смертельной драки в Москве
Следствие потребовало арестовать участника смертельной драки в Москве - РИА Новости, 12.10.2023
Следствие потребовало арестовать участника смертельной драки в Москве
Следствие обратилось в Пресненский суд Москвы с ходатайством об аресте мужчины по делу о драке в центре Москвы, в результате которой один человек погиб,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:46
2023-10-12T15:46
происшествия
москва
кемеровская область
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Следствие обратилось в Пресненский суд Москвы с ходатайством об аресте мужчины по делу о драке в центре Москвы, в результате которой один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Сорокина", - рассказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщали, что четыре человека подрались на Пресненской набережной, один из них скончался. По данным прокуратуры, конфликт между мужчинами произошел возле торгово-развлекательного центра. Позднее в СК РФ по Москве заявили, что задержан 20-летний молодой человек, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего в центре Москвы. Подозреваемый - уроженец Кемеровской области, был ранее судим за грабеж и умышленное причинение легкого вреда здоровью.
https://ria.ru/20231001/draka-1899747933.html
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происшествия, москва, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие потребовало арестовать участника смертельной драки в Москве

Следствие потребовало арестовать участника смертельной драки в центре Москвы

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Следствие обратилось в Пресненский суд Москвы с ходатайством об аресте мужчины по делу о драке в центре Москвы, в результате которой один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Сорокина", - рассказал собеседник агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
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1 октября, 14:02
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщали, что четыре человека подрались на Пресненской набережной, один из них скончался. По данным прокуратуры, конфликт между мужчинами произошел возле торгово-развлекательного центра.
Позднее в СК РФ по Москве заявили, что задержан 20-летний молодой человек, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего в центре Москвы. Подозреваемый - уроженец Кемеровской области, был ранее судим за грабеж и умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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27 сентября, 20:48
 
ПроисшествияМоскваКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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