https://ria.ru/20231012/arbenina-1902312979.html

Диана Арбенина получила главную роль в сериале Валерии Гай Германики

Диана Арбенина получила главную роль в сериале Валерии Гай Германики - РИА Новости, 12.10.2023

Диана Арбенина получила главную роль в сериале Валерии Гай Германики

Певица Диана Арбенина появится в одной из главных ролей во втором сезоне сериала "Обоюдное согласие", который снимет Валерия Гай Германика, сообщает... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T17:30

2023-10-12T17:30

2023-10-12T17:37

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Певица Диана Арбенина появится в одной из главных ролей во втором сезоне сериала "Обоюдное согласие", который снимет Валерия Гай Германика, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. "Во втором сезоне успешного сериала в главных ролях играют Глафира Тарханова и певица Диана Арбенина с большим актерским дебютом в кино", – говорится в релизе. Действие в сериале развернется вокруг убийства предпринимателя и многодетного отца Григория Венишева. Подозрения сразу падают на его жену Марину. Разобраться в этом деле предстоит следователю Анне и правозащитнице Иде, которые в ходе своей работы обнаруживают, что за идеальным фасадом семьи много лет скрывался абьюз. Вместе с Арбениной и Тархановой в детективном сериале также появятся Максим Ползиков, Елена Ханга, Мария Кончаловская и Глеб Пускепалис.Дата выхода нового сезона пока не объявлена.

https://ria.ru/20230814/kravets-1889954895.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, диана арбенина, валерия гай германика (дудинская), знаменитости, кино и сериалы