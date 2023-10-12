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Диана Арбенина получила главную роль в сериале Валерии Гай Германики - РИА Новости, 12.10.2023
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Шоубиз
 
17:30 12.10.2023 (обновлено: 17:37 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/arbenina-1902312979.html
Диана Арбенина получила главную роль в сериале Валерии Гай Германики
Диана Арбенина получила главную роль в сериале Валерии Гай Германики - РИА Новости, 12.10.2023
Диана Арбенина получила главную роль в сериале Валерии Гай Германики
Певица Диана Арбенина появится в одной из главных ролей во втором сезоне сериала "Обоюдное согласие", который снимет Валерия Гай Германика, сообщает... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T17:30
2023-10-12T17:37
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Певица Диана Арбенина появится в одной из главных ролей во втором сезоне сериала "Обоюдное согласие", который снимет Валерия Гай Германика, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. "Во втором сезоне успешного сериала в главных ролях играют Глафира Тарханова и певица Диана Арбенина с большим актерским дебютом в кино", – говорится в релизе. Действие в сериале развернется вокруг убийства предпринимателя и многодетного отца Григория Венишева. Подозрения сразу падают на его жену Марину. Разобраться в этом деле предстоит следователю Анне и правозащитнице Иде, которые в ходе своей работы обнаруживают, что за идеальным фасадом семьи много лет скрывался абьюз. Вместе с Арбениной и Тархановой в детективном сериале также появятся Максим Ползиков, Елена Ханга, Мария Кончаловская и Глеб Пускепалис.Дата выхода нового сезона пока не объявлена.
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новости шоу-бизнеса, диана арбенина, валерия гай германика (дудинская), знаменитости, кино и сериалы
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Диана Арбенина, Валерия Гай Германика (Дудинская), Знаменитости, Кино и сериалы
Диана Арбенина получила главную роль в сериале Валерии Гай Германики

Арбенина сыграет одну из главных ролей во втором сезоне "Обоюдного согласия"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Певица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Певица Диана Арбенина появится в одной из главных ролей во втором сезоне сериала "Обоюдное согласие", который снимет Валерия Гай Германика, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра Kion "Обоюдное согласие"
Обоюдное согласие
© Фото предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра Kion
"Обоюдное согласие"
«
"Во втором сезоне успешного сериала в главных ролях играют Глафира Тарханова и певица Диана Арбенина с большим актерским дебютом в кино", – говорится в релизе.
Действие в сериале развернется вокруг убийства предпринимателя и многодетного отца Григория Венишева. Подозрения сразу падают на его жену Марину. Разобраться в этом деле предстоит следователю Анне и правозащитнице Иде, которые в ходе своей работы обнаруживают, что за идеальным фасадом семьи много лет скрывался абьюз.
Вместе с Арбениной и Тархановой в детективном сериале также появятся Максим Ползиков, Елена Ханга, Мария Кончаловская и Глеб Пускепалис.
Дата выхода нового сезона пока не объявлена.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаДиана АрбенинаВалерия Гай Германика (Дудинская)ЗнаменитостиКино и сериалы
 
 
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