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Посол Антонов назвал легкое решение конфликта на Украине - РИА Новости, 12.10.2023
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03:56 12.10.2023 (обновлено: 08:55 12.10.2023)
https://ria.ru/20231012/antonov-1902157519.html
Посол Антонов назвал легкое решение конфликта на Украине
Посол Антонов назвал легкое решение конфликта на Украине - РИА Новости, 12.10.2023
Посол Антонов назвал легкое решение конфликта на Украине
США могут легко и быстро добиться урегулирования вооруженного конфликта на Украине, прекратив поставлять Киеву военную помощь, заявил посол России в Вашингтоне... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T03:56
2023-10-12T08:55
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ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. США могут легко и быстро добиться урегулирования вооруженного конфликта на Украине, прекратив поставлять Киеву военную помощь, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Таким образом дипломат прокомментировал очередной пакет помощи стоимостью порядка 200 миллионов долларов, который США выделили на нужды Киева в сфере обороны.&quot;США могут легко и быстро урегулировать конфликт прекращением отправки на Украину военной помощи&quot;, — сказал Антонов, чье заявление размещено в аккаунте посольства в Telegram.По его мнению, Штаты продолжают делать ставку на силовое решение украинского кризиса, а также попытки "измотать и обескровить Россию". Однако, подчеркнул дипломат, новый пакет помощи Украине не решит поставленных Вашингтоном задач. "Контрнаступление провалилось. Киевский режим дышит на ладан. Западные поставки лишь отдаляют перспективу окончания кровопролития", — констатировал посол.В среду глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи в размере 200 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которая скоро будет поставлена Украине, а также артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20231011/pomosch-1902142982.html
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украина, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, telegram, в мире
Украина, США, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Telegram, В мире
Посол Антонов назвал легкое решение конфликта на Украине

Антонов: прекращение помощи ВСУ со стороны США легко решит конфликт на Украине

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. США могут легко и быстро добиться урегулирования вооруженного конфликта на Украине, прекратив поставлять Киеву военную помощь, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Таким образом дипломат прокомментировал очередной пакет помощи стоимостью порядка 200 миллионов долларов, который США выделили на нужды Киева в сфере обороны.
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"США могут легко и быстро урегулировать конфликт прекращением отправки на Украину военной помощи", — сказал Антонов, чье заявление размещено в аккаунте посольства в Telegram.

По его мнению, Штаты продолжают делать ставку на силовое решение украинского кризиса, а также попытки "измотать и обескровить Россию". Однако, подчеркнул дипломат, новый пакет помощи Украине не решит поставленных Вашингтоном задач.
"Контрнаступление провалилось. Киевский режим дышит на ладан. Западные поставки лишь отдаляют перспективу окончания кровопролития", — констатировал посол.
В среду глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи в размере 200 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которая скоро будет поставлена Украине, а также артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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