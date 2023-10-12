https://ria.ru/20231012/antonov-1902157519.html

Посол Антонов назвал легкое решение конфликта на Украине

Посол Антонов назвал легкое решение конфликта на Украине - РИА Новости, 12.10.2023

Посол Антонов назвал легкое решение конфликта на Украине

США могут легко и быстро добиться урегулирования вооруженного конфликта на Украине, прекратив поставлять Киеву военную помощь, заявил посол России в Вашингтоне... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T03:56

2023-10-12T03:56

2023-10-12T08:55

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ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. США могут легко и быстро добиться урегулирования вооруженного конфликта на Украине, прекратив поставлять Киеву военную помощь, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Таким образом дипломат прокомментировал очередной пакет помощи стоимостью порядка 200 миллионов долларов, который США выделили на нужды Киева в сфере обороны."США могут легко и быстро урегулировать конфликт прекращением отправки на Украину военной помощи", — сказал Антонов, чье заявление размещено в аккаунте посольства в Telegram.По его мнению, Штаты продолжают делать ставку на силовое решение украинского кризиса, а также попытки "измотать и обескровить Россию". Однако, подчеркнул дипломат, новый пакет помощи Украине не решит поставленных Вашингтоном задач. "Контрнаступление провалилось. Киевский режим дышит на ладан. Западные поставки лишь отдаляют перспективу окончания кровопролития", — констатировал посол.В среду глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи в размере 200 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которая скоро будет поставлена Украине, а также артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20231011/pomosch-1902142982.html

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украина, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, telegram, в мире