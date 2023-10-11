https://ria.ru/20231011/zvonki-1902086578.html

"Ростелеком" временно сделал бесплатными звонки в Израиль

"Ростелеком" временно сделал бесплатными звонки в Израиль - РИА Новости, 11.10.2023

"Ростелеком" временно сделал бесплатными звонки в Израиль

"Ростелеком" сделал бесплатными международные звонки с домашних телефонов из России в Израиль в период с 11 по 31 октября, об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:36

2023-10-11T17:36

2023-10-11T17:52

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Ростелеком" сделал бесплатными международные звонки с домашних телефонов из России в Израиль в период с 11 по 31 октября, об этом сообщили в пресс-службе компании."С учетом ситуации на территории Израиля "Ростелеком" обнуляет стоимость международных звонков с домашних телефонов из России в направлении этой страны. Абонентам "Ростелекома" будет доступно бесплатно до 60 минут международных соединений с абонентами в Израиле в период с 11 по 31 октября 2023 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что стоимость в пределах лимита будет обнуляться автоматически, без дополнительной активации. Как уточнили в компании, это решение позволит абонентам оставаться на связи с родными и близкими, в случае необходимости получать актуальную информацию от российских диппредставительств и авиаперевозчиков.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из Сектора Газа. Кроме того, бойцы движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны. Военное крыло ХАМАСа объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАСа в Секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.После этого российские мобильные операторы Tele2, "Мегафон" и "Билайн" обнулили плату за связь для клиентов, которые находятся в Израиле, а МТС обнулил стоимость исходящих вызовов на номера посольства РФ в Израиле, посольства Израиля в РФ, а также на горячую линию авиакомпании "Аэрофлот".

https://ria.ru/20231011/voyna-1902085891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, россия, ростелеком, в мире