https://ria.ru/20231011/znakomstva-1901921480.html

"Нас двое". Вычисляем мошенников в приложениях для знакомств

"Нас двое". Вычисляем мошенников в приложениях для знакомств - РИА Новости, 11.10.2023

"Нас двое". Вычисляем мошенников в приложениях для знакомств

"Со мной случилась беда", "вышли деньги на билет", "хочу отправить тебе подарок" — как вычислить мошенника в приложении для знакомств? Что за схемы они используют? Нужно ли писать заявление в полицию, если вдруг попался на уловку, можно ли вернуть отправленные мошеннику деньги? Почему фото и сообщения пользователя стоит прогонять через антиплагиат?

2023-10-11T14:00

2023-10-11T14:00

2023-10-11T14:42

нас двое

отношения

вконтакте

знакомства

мошенники

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"Нас двое". Вычисляем мошенников в приложениях для знакомств "Со мной случилась беда", "вышли деньги на билет", "хочу отправить тебе подарок" — как вычислить мошенника в приложении для знакомств? Что за схемы они используют? Нужно ли писать заявление в полицию, если вдруг попался на уловку, можно ли вернуть отправленные мошеннику деньги? Почему фото и сообщения пользователя стоит прогонять через антиплагиат? audio/mpeg

"Нас двое". Вычисляем мошенников в приложениях для знакомств "Со мной случилась беда", "вышли деньги на билет", "хочу отправить тебе подарок" — как вычислить мошенника в приложении для знакомств? Что за схемы они используют? Нужно ли писать заявление в полицию, если вдруг попался на уловку, можно ли вернуть отправленные мошеннику деньги? Почему фото и сообщения пользователя стоит прогонять через антиплагиат? audio/mpeg

Эксперт эпизода — заслуженный юрист России Иван Соловьев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.В эпизоде упоминается Meta — ее деятельность запрещена в России как экстремистская.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти, Александр Оплачко

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

отношения, вконтакте, знакомства, мошенники, аудио