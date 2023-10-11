Рейтинг@Mail.ru
"Нас двое". Вычисляем мошенников в приложениях для знакомств - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 11.10.2023 (обновлено: 14:42 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/znakomstva-1901921480.html
"Нас двое". Вычисляем мошенников в приложениях для знакомств
"Нас двое". Вычисляем мошенников в приложениях для знакомств - РИА Новости, 11.10.2023
"Нас двое". Вычисляем мошенников в приложениях для знакомств
"Со мной случилась беда", "вышли деньги на билет", "хочу отправить тебе подарок" — как вычислить мошенника в приложении для знакомств? Что за схемы они используют? Нужно ли писать заявление в полицию, если вдруг попался на уловку, можно ли вернуть отправленные мошеннику деньги? Почему фото и сообщения пользователя стоит прогонять через антиплагиат?
2023-10-11T14:00
2023-10-11T14:42
нас двое
отношения
вконтакте
знакомства
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902007539_0:2:1038:586_1920x0_80_0_0_e22fdbfdf5192eb9ed86c0eeff791bf1.jpg
"Нас двое". Вычисляем мошенников в приложениях для знакомств
"Со мной случилась беда", "вышли деньги на билет", "хочу отправить тебе подарок" — как вычислить мошенника в приложении для знакомств? Что за схемы они используют? Нужно ли писать заявление в полицию, если вдруг попался на уловку, можно ли вернуть отправленные мошеннику деньги? Почему фото и сообщения пользователя стоит прогонять через антиплагиат?
audio/mpeg
"Нас двое". Вычисляем мошенников в приложениях для знакомств
"Со мной случилась беда", "вышли деньги на билет", "хочу отправить тебе подарок" — как вычислить мошенника в приложении для знакомств? Что за схемы они используют? Нужно ли писать заявление в полицию, если вдруг попался на уловку, можно ли вернуть отправленные мошеннику деньги? Почему фото и сообщения пользователя стоит прогонять через антиплагиат?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — заслуженный юрист России Иван Соловьев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.В эпизоде упоминается Meta — ее деятельность запрещена в России как экстремистская.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти, Александр Оплачко
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902007539_128:0:912:588_1920x0_80_0_0_324562731d342f1a861e3e2470d5f4a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
отношения, вконтакте, знакомства, мошенники, аудио
Нас двое, отношения, ВКонтакте, знакомства, мошенники
Нас двое

"Нас двое". Вычисляем мошенников в приложениях для знакомств

Нас двое
"Нас двое". Вычисляем мошенников в приложениях для знакомств
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
"Со мной случилась беда", "вышли деньги на билет", "хочу отправить тебе подарок" — как вычислить мошенника в приложении для знакомств? Что за схемы они используют? Нужно ли писать заявление в полицию, если вдруг попался на уловку, можно ли вернуть отправленные мошеннику деньги? Почему фото и сообщения пользователя стоит прогонять через антиплагиат?
Эксперт эпизода — заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
В эпизоде упоминается Meta — ее деятельность запрещена в России как экстремистская.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Ведущие: Анна Глушенкова, Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти, Александр Оплачко
 
Нас двоеотношенияВКонтактезнакомствамошенники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала