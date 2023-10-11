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"Нас двое". Вычисляем мошенников в приложениях для знакомств
"Нас двое". Вычисляем мошенников в приложениях для знакомств - РИА Новости, 11.10.2023
"Нас двое". Вычисляем мошенников в приложениях для знакомств
"Со мной случилась беда", "вышли деньги на билет", "хочу отправить тебе подарок" — как вычислить мошенника в приложении для знакомств? Что за схемы они используют? Нужно ли писать заявление в полицию, если вдруг попался на уловку, можно ли вернуть отправленные мошеннику деньги? Почему фото и сообщения пользователя стоит прогонять через антиплагиат?
2023-10-11T14:00
2023-10-11T14:00
2023-10-11T14:42
нас двое
отношения
вконтакте
знакомства
мошенники
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"Нас двое". Вычисляем мошенников в приложениях для знакомств
"Со мной случилась беда", "вышли деньги на билет", "хочу отправить тебе подарок" — как вычислить мошенника в приложении для знакомств? Что за схемы они используют? Нужно ли писать заявление в полицию, если вдруг попался на уловку, можно ли вернуть отправленные мошеннику деньги? Почему фото и сообщения пользователя стоит прогонять через антиплагиат?
audio/mpeg
"Нас двое". Вычисляем мошенников в приложениях для знакомств
"Со мной случилась беда", "вышли деньги на билет", "хочу отправить тебе подарок" — как вычислить мошенника в приложении для знакомств? Что за схемы они используют? Нужно ли писать заявление в полицию, если вдруг попался на уловку, можно ли вернуть отправленные мошеннику деньги? Почему фото и сообщения пользователя стоит прогонять через антиплагиат?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — заслуженный юрист России Иван Соловьев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.В эпизоде упоминается Meta — ее деятельность запрещена в России как экстремистская.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти, Александр Оплачко
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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отношения, вконтакте, знакомства, мошенники, аудио
Нас двое, отношения, ВКонтакте, знакомства, мошенники
"Нас двое". Вычисляем мошенников в приложениях для знакомств
"Со мной случилась беда", "вышли деньги на билет", "хочу отправить тебе подарок" — как вычислить мошенника в приложении для знакомств? Что за схемы они используют? Нужно ли писать заявление в полицию, если вдруг попался на уловку, можно ли вернуть отправленные мошеннику деньги? Почему фото и сообщения пользователя стоит прогонять через антиплагиат?