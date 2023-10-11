https://ria.ru/20231011/zhiteli-1902038479.html

Жители Газы назвали "самой тяжелой войной" нынешнюю эскалацию

Жители Газы назвали "самой тяжелой войной" нынешнюю эскалацию - РИА Новости, 11.10.2023

Жители Газы назвали "самой тяжелой войной" нынешнюю эскалацию

Жители палестинского города Газы стоят в многочасовых очередях за хлебом, по всему региону дороги перекрыты завалами, не работают аптеки, передает корреспондент РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:24

2023-10-11T15:24

2023-10-11T15:24

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Жители палестинского города Газы стоят в многочасовых очередях за хлебом, по всему региону дороги перекрыты завалами, не работают аптеки, передает корреспондент РИА Новости. Сами же палестинцы уже называют нынешнюю вооруженную эскалацию, которая продолжается несколько дней, "самой тяжелой войной" из пережитых ими. "Положение тяжелое, в пекарнях большие очереди. Отцу нужно лекарство, но все аптеки в городе закрыты; мы уже час пытаемся найти открытую аптеку… Это самая тяжелая война, которую мы пережили. И это всего лишь ее первые несколько дней", - рассказал РИА Новости один из местных жителей, который вместе с десятками других стоит в очереди к пекарне. Несмотря на эти очереди, владельцы пекарен уверяют горожан, что проблем с мукой и хлебом в нет, отмечая, что пекарни перешли на круглосуточный график работы. "Трудно, конечно, люди беспокоятся, но лично у нас в пекарне "Аль-Аилят" все хорошо. Мы хотим уверить всех граждан, наших братьев, что у нас, слава Богу, хватает муки, и мы выпекаем хлеб круглосуточно", - рассказал агентству владелец пекарни в осажденном секторе. В результате израильских авиаударов часть автодорог сектора Газа оказалась перекрыта завалами обрушившихся зданий, что спровоцировало большие пробки. "Многие дороги перекрыты… До пекарни добирались полтора часа. Мы приехали из Рафаха, и обычно проводим здесь два часа перед тем, как возвращаться домой, а сейчас (из-за очередей - ред.) мы тут проводим по 5 часов, и только к вечеру едем домой", - рассказал РИА Новости житель расположенного на юге сектора города, приехавший в город Газу за продуктами. Горожане также отметили, что из-за закрытия всех пропускных пунктов в регионе, в том числе КПП "Рафах" на границе с Египтом, сектор Газа оказался в фактической блокаде. Ранее египетские источники заявили РИА Новости, что двое египетских рабочих пострадали от осколков из-за обстрела Израилем палестинской стороны КПП "Рафах". Армия обороны Израиля признала, что ее самолеты во вторник нанесли удары по КПП. "Что касается продуктов питания…, на всех хватает, если каждый возьмёт самое необходимое. Но есть и продукты, которых нет вовсе... Новые продукты не привозят… Приграничные пропускные пункты все закрыты, мы в состоянии блокады", - рассказал РИА Новости хозяин небольшого продуктового магазина в Газе. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/deystviya-1902015428.html

https://ria.ru/20231011/mediki-1902028429.html

https://ria.ru/20231011/udar-1901937768.html

https://ria.ru/20231011/gaza-1902026219.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, оон, исмаил хания, россия, палестина, исраэль кац