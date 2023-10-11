https://ria.ru/20231011/zemletryasenie-1901903767.html
На западе Афганистана произошло новое землетрясение
На западе Афганистана произошло новое землетрясение - РИА Новости, 11.10.2023
На западе Афганистана произошло новое землетрясение
Еще одно землетрясение магнитудой 5,0 произошло на западе Афганистана в провинции Герат, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T04:48
2023-10-11T04:48
2023-10-11T04:54
афганистан
в мире
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
герат (провинция)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Еще одно землетрясение магнитудой 5,0 произошло на западе Афганистана в провинции Герат, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 28 километрах к северо-западу от Герата в 00.52 по времени UTC (3.52 мск).Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.Ранее в среду европейские сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 6,3 в той же провинции на западе Афганистана.Предыдущее землетрясение в провинции Герат произошло 7 октября. По данным провинциального управления министерства по борьбе со стихийными бедствиями, его жертвами стали более 2,4 тысячи человек.
https://ria.ru/20231008/afganistan-1901261156.html
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афганистан, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), герат (провинция)
Афганистан, В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Герат (провинция)
На западе Афганистана произошло новое землетрясение
Вблизи Герата в Афганистане зафиксировали новое землетрясение магнитудой 5,0
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Еще одно землетрясение магнитудой 5,0 произошло на западе Афганистана в провинции Герат, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 28 километрах к северо-западу от Герата в 00.52 по времени UTC (3.52 мск).
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек
Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Ранее в среду европейские сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 6,3 в той же провинции на западе Афганистана.
Предыдущее землетрясение в провинции Герат произошло 7 октября. По данным провинциального управления министерства по борьбе со стихийными бедствиями, его жертвами стали более 2,4 тысячи человек.
В Аргентине произошло землетрясение