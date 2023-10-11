https://ria.ru/20231011/zemletryasenie-1901901377.html
На западе Афганистана зафиксировали сильное землетрясение
На западе Афганистана зафиксировали сильное землетрясение - РИА Новости, 11.10.2023
На западе Афганистана зафиксировали сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на западе Афганистана в провинции Герат, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T03:55
2023-10-11T03:55
2023-10-11T04:06
в мире
афганистан
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
герат (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607180_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_183debd547a6f5f471d13e4321a101ba.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на западе Афганистана в провинции Герат, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 36 километрах к северо-западу от Герата в 00.41 по времени UTC (3.41 мск).Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.Предыдущее землетрясение в провинции Герат произошло 7 октября. По данным провинциального управления министерства по борьбе со стихийными бедствиями, его жертвами стали более 2,4 тысячи человек.
https://ria.ru/20231010/zemletryasenie-1901753861.html
афганистан
герат (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607180_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78f91c33fac528e2441d9571efffec13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), герат (провинция)
В мире, Афганистан, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Герат (провинция)
На западе Афганистана зафиксировали сильное землетрясение
В 36 километрах от Герата в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на западе Афганистана в провинции Герат, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 36 километрах к северо-западу от Герата в 00.41 по времени UTC (3.41 мск).
Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Предыдущее землетрясение в провинции Герат произошло 7 октября. По данным провинциального управления министерства по борьбе со стихийными бедствиями, его жертвами стали более 2,4 тысячи человек.
В Аргентине произошло землетрясение