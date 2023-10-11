https://ria.ru/20231011/zemletryasenie-1901901377.html

На западе Афганистана зафиксировали сильное землетрясение

На западе Афганистана зафиксировали сильное землетрясение - РИА Новости, 11.10.2023

На западе Афганистана зафиксировали сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на западе Афганистана в провинции Герат, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T03:55

2023-10-11T03:55

2023-10-11T04:06

в мире

афганистан

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

герат (провинция)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на западе Афганистана в провинции Герат, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 36 километрах к северо-западу от Герата в 00.41 по времени UTC (3.41 мск).Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.Предыдущее землетрясение в провинции Герат произошло 7 октября. По данным провинциального управления министерства по борьбе со стихийными бедствиями, его жертвами стали более 2,4 тысячи человек.

https://ria.ru/20231010/zemletryasenie-1901753861.html

афганистан

герат (провинция)

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в мире, афганистан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), герат (провинция)