https://ria.ru/20231011/zelenskiy-1901907010.html

"Операция по карте отклонена". Зеленского высмеяли после слов про Израиль

"Операция по карте отклонена". Зеленского высмеяли после слов про Израиль - РИА Новости, 11.10.2023

"Операция по карте отклонена". Зеленского высмеяли после слов про Израиль

Пользователи социальной сети X высмеяли Владимира Зеленского после его слов о влиянии конфликта между Израилем и ХАМАС на поддержку Украины со стороны Запада. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T06:41

2023-10-11T06:41

2023-10-11T07:06

в мире

израиль

украина

тель-авив

владимир зеленский

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли Владимира Зеленского после его слов о влиянии конфликта между Израилем и ХАМАС на поддержку Украины со стороны Запада.Ранее Зеленский в интервью телеканалу France 2 заявил, что эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС рискует "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине.Американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в X привел цитату Зеленского и написал, что тот из-за новых обстоятельств начинает "сходить с ума". Пользователи Сети также не преминули высказаться по этому поводу."Операция по дебетовой карте отклонена", — пошутил Jessie."Где мои деньги... грустный голос президента", — сыронизировал Bujo."Он беспокоится, что его недвижимость в Израиле упадет в цене", — написал Crypto Moth."Больше никаких вечеринок и шикарных домов", — заявил ray khan."На него уже невозможно смотреть", — пожаловался Aic Berg."Зеленский проиграл", — констатировал Rev Laskaris."Какова вероятность того, что он еще что-нибудь "выкинет", чтобы привлечь к себе внимание?" — задался вопросом patalmypal."Сейчас для него самое подходящее время начать "переговоры" с Россией", — отметил foederatus."Просто пришлите ему еще немного кокаина, и с ним все будет в порядке!" — посоветовал Adam."Ему следует вспомнить свои навыки игры на фортепиано!" — выразил мнение Pas Câline Dutout.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.Как отмечал журналист CNN Стивен Коллинсон, в американских политических кругах будет, вероятно, все чаще звучать мнение, что Вашингтону нужно сделать выбор в пользу давнего союзника Израиля и перенаправить всю помощь туда, вместо Украины.

https://ria.ru/20231011/kongress-1901901910.html

https://ria.ru/20231011/oruzhie-1901900125.html

https://ria.ru/20231011/rumyniya-1901896237.html

израиль

украина

тель-авив

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в мире, израиль, украина, тель-авив, владимир зеленский, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году