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Египет займется переговорами с ХАМАС об иностранных заложниках, пишут СМИ - РИА Новости, 11.10.2023
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18:18 11.10.2023 (обновлено: 18:34 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/zalozhniki-1902101545.html
Египет займется переговорами с ХАМАС об иностранных заложниках, пишут СМИ
Египет займется переговорами с ХАМАС об иностранных заложниках, пишут СМИ - РИА Новости, 11.10.2023
Египет займется переговорами с ХАМАС об иностранных заложниках, пишут СМИ
Египет займется договоренностями о судьбе удерживаемых ХАМАС иностранных граждан и лиц с двойным гражданством, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:18
2023-10-11T18:34
в мире
египет
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
россия
биньямин нетаньяху
исмаил хания
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ТУНИС, 11 окт - РИА Новости. Египет займется договоренностями о судьбе удерживаемых ХАМАС иностранных граждан и лиц с двойным гражданством, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники."Египет займется договоренностями по судьбе удерживаемых ХАМАС иностранных граждан и лиц с двойным гражданством", - сообщает телеканал.Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шесть пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.Глава израильского минобороны Йоав Галант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 10 октября провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/khamas-1901756361.html
https://ria.ru/20231009/izrail-1901614076.html
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в мире, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, биньямин нетаньяху, исмаил хания, исраэль кац, оон
В мире, Египет, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, Исраэль Кац, ООН
Египет займется переговорами с ХАМАС об иностранных заложниках, пишут СМИ

Аль-Арабия: Египет займется переговорами о судьбе удерживаемых ХАМАС заложников

© AP Photo / Hatem AliПоследствия разрушений, вызванных израильским авиаударом в секторе Газа
Последствия разрушений, вызванных израильским авиаударом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Последствия разрушений, вызванных израильским авиаударом в секторе Газа. Архивное фото
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ТУНИС, 11 окт - РИА Новости. Египет займется договоренностями о судьбе удерживаемых ХАМАС иностранных граждан и лиц с двойным гражданством, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.
«
"Египет займется договоренностями по судьбе удерживаемых ХАМАС иностранных граждан и лиц с двойным гражданством", - сообщает телеканал.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В ООН призвали ХАМАС освободить всех удерживаемых заложников
10 октября, 13:44
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.
Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шесть пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Глава израильского минобороны Йоав Галант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
СМИ: Израиль будет атаковать цели ХАМАС, невзирая на риск задеть заложников
9 октября, 20:37
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 10 октября провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.
США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреЕгипетХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильРоссияБиньямин НетаньяхуИсмаил ХанияИсраэль КацООН
 
 
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