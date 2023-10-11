https://ria.ru/20231011/zadacha-1902035273.html

Путин назвал стратегическую задачу ТЭК России

Путин назвал стратегическую задачу ТЭК России - РИА Новости, 11.10.2023

Путин назвал стратегическую задачу ТЭК России

Стратегической и системной задачей российского топливно-энергетического комплекса России является создание максимальной добавленной стоимости, развитие глубокой РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:11

2023-10-11T15:11

2023-10-11T15:11

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владимир путин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Стратегической и системной задачей российского топливно-энергетического комплекса России является создание максимальной добавленной стоимости, развитие глубокой переработки нефти и газа, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели. "Вторая стратегическая и системная задача российского ТЭКа - это создание максимальной добавленной стоимости, развитие глубокой переработки нефти и газа. Мы уже серьезно продвинулись в этой сфере", - сказал Путин. По его словам, уже сверстаны и реализуются масштабные проекты нефте- и газохимии, в том числе с государственным участием и государственной поддержкой.

https://ria.ru/20231010/neft-1901702710.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, россия, экономика, владимир путин