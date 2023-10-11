https://ria.ru/20231011/zadacha-1902035273.html
Путин назвал стратегическую задачу ТЭК России
Путин назвал стратегическую задачу ТЭК России - РИА Новости, 11.10.2023
Путин назвал стратегическую задачу ТЭК России
Стратегической и системной задачей российского топливно-энергетического комплекса России является создание максимальной добавленной стоимости, развитие глубокой РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:11
2023-10-11T15:11
2023-10-11T15:11
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Стратегической и системной задачей российского топливно-энергетического комплекса России является создание максимальной добавленной стоимости, развитие глубокой переработки нефти и газа, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели. "Вторая стратегическая и системная задача российского ТЭКа - это создание максимальной добавленной стоимости, развитие глубокой переработки нефти и газа. Мы уже серьезно продвинулись в этой сфере", - сказал Путин. По его словам, уже сверстаны и реализуются масштабные проекты нефте- и газохимии, в том числе с государственным участием и государственной поддержкой.
https://ria.ru/20231010/neft-1901702710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, россия, экономика, владимир путин
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин назвал стратегическую задачу ТЭК России
Путин назвал максимальную добавленную стоимость стратегической задачей ТЭК РФ
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Стратегической и системной задачей российского топливно-энергетического комплекса России является создание максимальной добавленной стоимости, развитие глубокой переработки нефти и газа, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.
"Вторая стратегическая и системная задача российского ТЭКа - это создание максимальной добавленной стоимости, развитие глубокой переработки нефти и газа. Мы уже серьезно продвинулись в этой сфере", - сказал Путин.
По его словам, уже сверстаны и реализуются масштабные проекты нефте- и газохимии, в том числе с государственным участием и государственной поддержкой.
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