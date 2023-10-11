https://ria.ru/20231011/yaponiya-1901920930.html

В Японии предостерегли от изменений статус-кво на Тайване

В Японии предостерегли от изменений статус-кво на Тайване - РИА Новости, 11.10.2023

В Японии предостерегли от изменений статус-кво на Тайване

Глава политсовета правящей Либерально-Демократической партии Японии Коити Хагиуда в ходе визита на Тайвань предостерег от попыток изменения статус-кво и... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T09:15

2023-10-11T09:15

2023-10-11T09:15

в мире

япония

тайвань

сша

синдзо абэ

коити хагиуда

таро асо

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ТОКИО, 11 окт - РИА Новости. Глава политсовета правящей Либерально-Демократической партии Японии Коити Хагиуда в ходе визита на Тайвань предостерег от попыток изменения статус-кво и процитировал слова покойного премьер-министра Синдзо Абэ, сообщил телеканал NHK. "Нештатная ситуация на Тайване - это нештатная ситуация для Японии и нештатная ситуация для союза США и Японии. Одностороннее изменение при помощи силы статус-кво недопустимо. Необходимо сдерживать действия, которые ведут к росту напряженности", - сказал политик. В августе его коллега по партии, заместитель председателя ЛДП и бывший премьер-министр Таро Асо заявлял о необходимости "быть готовым к драке" в связи с ситуацией вокруг Тайваня.

https://ria.ru/20231009/tayvan-1901487725.html

япония

тайвань

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, тайвань, сша, синдзо абэ, коити хагиуда, таро асо