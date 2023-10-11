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В Японии предостерегли от изменений статус-кво на Тайване - РИА Новости, 11.10.2023
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09:15 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/yaponiya-1901920930.html
В Японии предостерегли от изменений статус-кво на Тайване
В Японии предостерегли от изменений статус-кво на Тайване - РИА Новости, 11.10.2023
В Японии предостерегли от изменений статус-кво на Тайване
Глава политсовета правящей Либерально-Демократической партии Японии Коити Хагиуда в ходе визита на Тайвань предостерег от попыток изменения статус-кво и... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T09:15
2023-10-11T09:15
в мире
япония
тайвань
сша
синдзо абэ
коити хагиуда
таро асо
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ТОКИО, 11 окт - РИА Новости. Глава политсовета правящей Либерально-Демократической партии Японии Коити Хагиуда в ходе визита на Тайвань предостерег от попыток изменения статус-кво и процитировал слова покойного премьер-министра Синдзо Абэ, сообщил телеканал NHK. "Нештатная ситуация на Тайване - это нештатная ситуация для Японии и нештатная ситуация для союза США и Японии. Одностороннее изменение при помощи силы статус-кво недопустимо. Необходимо сдерживать действия, которые ведут к росту напряженности", - сказал политик. В августе его коллега по партии, заместитель председателя ЛДП и бывший премьер-министр Таро Асо заявлял о необходимости "быть готовым к драке" в связи с ситуацией вокруг Тайваня.
https://ria.ru/20231009/tayvan-1901487725.html
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в мире, япония, тайвань, сша, синдзо абэ, коити хагиуда, таро асо
В мире, Япония, Тайвань, США, Синдзо Абэ, Коити Хагиуда, Таро Асо
В Японии предостерегли от изменений статус-кво на Тайване

Член правящей партии Японии предостерег от изменений статус-кво на Тайване

© AP Photo / Johnson LaiВид со стороны Тайваня на материковую часть Китая
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Johnson Lai
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 окт - РИА Новости. Глава политсовета правящей Либерально-Демократической партии Японии Коити Хагиуда в ходе визита на Тайвань предостерег от попыток изменения статус-кво и процитировал слова покойного премьер-министра Синдзо Абэ, сообщил телеканал NHK.
"Нештатная ситуация на Тайване - это нештатная ситуация для Японии и нештатная ситуация для союза США и Японии. Одностороннее изменение при помощи силы статус-кво недопустимо. Необходимо сдерживать действия, которые ведут к росту напряженности", - сказал политик.
В августе его коллега по партии, заместитель председателя ЛДП и бывший премьер-министр Таро Асо заявлял о необходимости "быть готовым к драке" в связи с ситуацией вокруг Тайваня.
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В миреЯпонияТайваньСШАСиндзо АбэКоити ХагиудаТаро Асо
 
 
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