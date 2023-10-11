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В Японии не смогли восстановить давшую сбой систему межбанковских переводов - РИА Новости, 11.10.2023
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04:53 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/yaponiya-1901903864.html
В Японии не смогли восстановить давшую сбой систему межбанковских переводов
В Японии не смогли восстановить давшую сбой систему межбанковских переводов - РИА Новости, 11.10.2023
В Японии не смогли восстановить давшую сбой систему межбанковских переводов
Японскую систему межбанковских переводов Zengin System так и не удалось перезапустить после сбоя во вторник, сообщает ее официальный сайт. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T04:53
2023-10-11T04:53
япония
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ТОКИО, 11 окт - РИА Новости. Японскую систему межбанковских переводов Zengin System так и не удалось перезапустить после сбоя во вторник, сообщает ее официальный сайт. "В ночь с 10 на 11 октября были проведены работы по восстановлению системы обмена данных между банками, однако по состоянию на 7.00 (1.00 мск - ред.) 11 октября сбой исправить не удалось. Сегодня и после начала межбанковских коммуникаций с 8.30 так же, как и вчера, переводы между указанными банками будут идти с задержками", - говорится на сайте. Всего сбой во вторник отразился на 1,4 миллиона банковских операций. Он затронул 11 банков, среди которых оказались крупнейшие MUFG Bank, Resona Bank, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, J.P.Morgan Chase Bank, крупные региональные банки Yamaguchi Bank и Kita-Kyushu Bank и другие.
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япония
Япония
В Японии не смогли восстановить давшую сбой систему межбанковских переводов

В Японии не смогли перезапустить давшую сбой систему межбанковских переводов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 11 окт - РИА Новости. Японскую систему межбанковских переводов Zengin System так и не удалось перезапустить после сбоя во вторник, сообщает ее официальный сайт.
"В ночь с 10 на 11 октября были проведены работы по восстановлению системы обмена данных между банками, однако по состоянию на 7.00 (1.00 мск - ред.) 11 октября сбой исправить не удалось. Сегодня и после начала межбанковских коммуникаций с 8.30 так же, как и вчера, переводы между указанными банками будут идти с задержками", - говорится на сайте.
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Всего сбой во вторник отразился на 1,4 миллиона банковских операций. Он затронул 11 банков, среди которых оказались крупнейшие MUFG Bank, Resona Bank, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, J.P.Morgan Chase Bank, крупные региональные банки Yamaguchi Bank и Kita-Kyushu Bank и другие.
 
Япония
 
 
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