https://ria.ru/20231011/vzyatki-1901905249.html

Служащий ВМС США признался в продаже разведке КНР секретных данных

Служащий ВМС США признался в продаже разведке КНР секретных данных - РИА Новости, 11.10.2023

Служащий ВМС США признался в продаже разведке КНР секретных данных

Служащий ВМС США Вэньхэн Чжао признался в получении взяток за передачу разведслужбе Китая секретной информации, сообщил офис прокурора штата Калифорния. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T05:42

2023-10-11T05:42

2023-10-11T05:42

сша

калифорния

китай

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Служащий ВМС США Вэньхэн Чжао признался в получении взяток за передачу разведслужбе Китая секретной информации, сообщил офис прокурора штата Калифорния. "Военнослужащий ВМС США признал вину в федеральных уголовных преступлениях и признался в том, что он передавал конфиденциальную военную информацию США офицеру разведки из КНР в обмен на взятки", - говорится в сообщении. Согласно релизу, Чжао передавал информацию об оперативной безопасности ВМС США, военных учениях и критически важной инфраструктуре. Сообщается, что в период с августа 2021 и как минимум по май 2023 Чжао получил "минимум 14 866 долларов как минимум 14 разными взятками от офицера разведки".

https://ria.ru/20230908/obvineniya-1894867908.html

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сша, калифорния, китай, в мире