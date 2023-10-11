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Служащий ВМС США признался в продаже разведке КНР секретных данных
Служащий ВМС США признался в продаже разведке КНР секретных данных - РИА Новости, 11.10.2023
Служащий ВМС США признался в продаже разведке КНР секретных данных
Служащий ВМС США Вэньхэн Чжао признался в получении взяток за передачу разведслужбе Китая секретной информации, сообщил офис прокурора штата Калифорния. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T05:42
2023-10-11T05:42
2023-10-11T05:42
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Служащий ВМС США Вэньхэн Чжао признался в получении взяток за передачу разведслужбе Китая секретной информации, сообщил офис прокурора штата Калифорния. "Военнослужащий ВМС США признал вину в федеральных уголовных преступлениях и признался в том, что он передавал конфиденциальную военную информацию США офицеру разведки из КНР в обмен на взятки", - говорится в сообщении. Согласно релизу, Чжао передавал информацию об оперативной безопасности ВМС США, военных учениях и критически важной инфраструктуре. Сообщается, что в период с августа 2021 и как минимум по май 2023 Чжао получил "минимум 14 866 долларов как минимум 14 разными взятками от офицера разведки".
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сша, калифорния, китай, в мире
США, Калифорния, Китай, В мире
Служащий ВМС США признался в продаже разведке КНР секретных данных
Служащий ВМС США признался в получении взяток за выдачу КНР секретной информаци
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Служащий ВМС США Вэньхэн Чжао признался в получении взяток за передачу разведслужбе Китая секретной информации, сообщил офис прокурора штата Калифорния.
«
"Военнослужащий ВМС США признал вину в федеральных уголовных преступлениях и признался в том, что он передавал конфиденциальную военную информацию США офицеру разведки из КНР в обмен на взятки", - говорится в сообщении.
Согласно релизу, Чжао передавал информацию об оперативной безопасности ВМС США, военных учениях и критически важной инфраструктуре.
Сообщается, что в период с августа 2021 и как минимум по май 2023 Чжао получил "минимум 14 866 долларов как минимум 14 разными взятками от офицера разведки".
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