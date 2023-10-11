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Выборы нового спикера палаты представителей США в среду не состоятся - РИА Новости, 11.10.2023
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22:12 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/vybory-1902137891.html
Выборы нового спикера палаты представителей США в среду не состоятся
Выборы нового спикера палаты представителей США в среду не состоятся - РИА Новости, 11.10.2023
Выборы нового спикера палаты представителей США в среду не состоятся
Выборы нового спикера палаты представителей США в среду не состоятся, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T22:12
2023-10-11T22:12
в мире
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стив скализ
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израиль
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Выборы нового спикера палаты представителей США в среду не состоятся, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. "Палата представителей не будет выбирать нового спикера в среду", - сообщает телеканал. Ранее республиканцы в палате представителей выдвинули конгрессмена из Луизианы Стива Скализа на пост спикера - третий по важности в государственной иерархии США. При этом за его кандидатуру проголосовали только 113 однопартийцев, 99 высказались против. Чтобы выборы состоялись, за номинанта должны проголосовать более половины законодателей - в нижней палате конгресса заседают 221 республиканец и 212 демократов, которые, как ожидается, поддержат члена своей партии. Выборы отправленного в отставку бывшего спикера Кевина Маккарти заняли несколько дней, утвердить его кандидатуру удалось лишь по итогам 15 раунда голосования. Палата представителей уже неделю находится на перерыве, без спикера законодатели фактически не могут выполнять свою работу, в том числе не могут быть проголосованы законы о новой помощи Киеву или поддержке Израиля.
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в мире, сша, стив скализ, киев, израиль, кевин маккарти
В мире, США, Стив Скализ, Киев, Израиль, Кевин Маккарти
Выборы нового спикера палаты представителей США в среду не состоятся

CNN: выборы нового спикера палаты представителей США в среду не состоятся

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Выборы нового спикера палаты представителей США в среду не состоятся, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
«
"Палата представителей не будет выбирать нового спикера в среду", - сообщает телеканал.
Ранее республиканцы в палате представителей выдвинули конгрессмена из Луизианы Стива Скализа на пост спикера - третий по важности в государственной иерархии США. При этом за его кандидатуру проголосовали только 113 однопартийцев, 99 высказались против. Чтобы выборы состоялись, за номинанта должны проголосовать более половины законодателей - в нижней палате конгресса заседают 221 республиканец и 212 демократов, которые, как ожидается, поддержат члена своей партии. Выборы отправленного в отставку бывшего спикера Кевина Маккарти заняли несколько дней, утвердить его кандидатуру удалось лишь по итогам 15 раунда голосования. Палата представителей уже неделю находится на перерыве, без спикера законодатели фактически не могут выполнять свою работу, в том числе не могут быть проголосованы законы о новой помощи Киеву или поддержке Израиля.
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