Рейтинг@Mail.ru
"Залужный бессилен". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ у Купянска - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 11.10.2023 (обновлено: 23:24 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/vsu-1902090783.html
"Залужный бессилен". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ у Купянска
"Залужный бессилен". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ у Купянска - РИА Новости, 11.10.2023
"Залужный бессилен". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ у Купянска
Российская армия наступает в районе Авдеевки и наносит серьезные удары по ВСУ, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:50
2023-10-11T23:24
политика
киев
авдеевка
леонид кучма
олег соскин
валерий залужный
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российская армия наступает в районе Авдеевки и наносит серьезные удары по ВСУ, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Российское наступление идет в районе Купянска и сейчас они решили нанести серьезнейший удар в районе Авдеевки", — рассказал эксперт.По его мнению, главком ВСУ Валерий Залужный и украинский генералитет ничего не могут предпринять в ответ на такой маневр. Бывший советник также отметил, что деньги и оружие у Киева на исходе, а новые партии военной техники с Запада, возможно, перестанут поступать из-за войны в Израиле.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской стороной в мощный укрепрайон. В среду советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что российские военные подошли к рубежу села Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль над которым позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ. Кроме того, по словам Пушилина, российская армия продвигается в этом районе с двух направлений.
https://ria.ru/20231011/avdeevka-1902056461.html
киев
авдеевка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_e77a3345427c8bc4eb8ea0d0cbc2f2a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, киев, авдеевка, леонид кучма, олег соскин, валерий залужный, вооруженные силы украины, россия
Политика, Киев, Авдеевка, Леонид Кучма, Олег Соскин, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Россия
"Залужный бессилен". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ у Купянска

Экс-советник Кучмы: Залужный не может ответить на наступление России у Купянска

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российская армия наступает в районе Авдеевки и наносит серьезные удары по ВСУ, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«
"Российское наступление идет в районе Купянска и сейчас они решили нанести серьезнейший удар в районе Авдеевки", — рассказал эксперт.
По его мнению, главком ВСУ Валерий Залужный и украинский генералитет ничего не могут предпринять в ответ на такой маневр. Бывший советник также отметил, что деньги и оружие у Киева на исходе, а новые партии военной техники с Запада, возможно, перестанут поступать из-за войны в Израиле.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской стороной в мощный укрепрайон. В среду советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что российские военные подошли к рубежу села Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль над которым позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ. Кроме того, по словам Пушилина, российская армия продвигается в этом районе с двух направлений.
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Украинский военный заявил о начале решающей битвы за Авдеевку
Вчера, 16:16
 
ПолитикаКиевАвдеевкаЛеонид КучмаОлег СоскинВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала