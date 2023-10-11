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"Залужный бессилен". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ у Купянска
"Залужный бессилен". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ у Купянска - РИА Новости, 11.10.2023
"Залужный бессилен". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ у Купянска
Российская армия наступает в районе Авдеевки и наносит серьезные удары по ВСУ, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:50
2023-10-11T17:50
2023-10-11T23:24
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российская армия наступает в районе Авдеевки и наносит серьезные удары по ВСУ, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Российское наступление идет в районе Купянска и сейчас они решили нанести серьезнейший удар в районе Авдеевки", — рассказал эксперт.По его мнению, главком ВСУ Валерий Залужный и украинский генералитет ничего не могут предпринять в ответ на такой маневр. Бывший советник также отметил, что деньги и оружие у Киева на исходе, а новые партии военной техники с Запада, возможно, перестанут поступать из-за войны в Израиле.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской стороной в мощный укрепрайон. В среду советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что российские военные подошли к рубежу села Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль над которым позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ. Кроме того, по словам Пушилина, российская армия продвигается в этом районе с двух направлений.
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Политика, Киев, Авдеевка, Леонид Кучма, Олег Соскин, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Россия
"Залужный бессилен". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ у Купянска
Экс-советник Кучмы: Залужный не может ответить на наступление России у Купянска