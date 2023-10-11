Путин и Жапаров обменяются мнениями по актуальным международным вопросам
Ушаков: Путин и Жапаров обменяются мнениями по актуальным международным вопросам
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров . Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров обсудят 12 октября двустороннее сотрудничество, в том числе в сфере ВТС, и обменяются мнениями по актуальным международным вопросам, сообщил помощник российского главы государства Юрий Ушаков.
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"12 октября президент наносит официальный визит в Киргизскую Республику. В ходе этого официального визита состоятся двусторонние переговоры с президентом Жапаровым. Лидеры обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двухсторонних отношений в политической, в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях", - сказал он журналистам.
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"И, конечно, обменяются мнениями по актуальным международным вопросам, вопросам, касающимся интеграционных процессов. Это будет обсуждаться с учетом председательства Киргизии в текущем году в Содружестве Независимых Государств, а России в Евразийском экономическом союзе", - добавил Ушаков.
По его словам, ожидается заявление двух лидеров для СМИ и подписание пакета межправительственных, межведомственных и других документов.
К визиту Путина приурочен ряд важных двусторонних мероприятий. Среди них 10-я межрегиональная конференция, посвященная тематике промышленной кооперации РФ и Киргизии. Российскую делегацию в составе руководства 7 регионов и крупнейших компаний возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук, участникам конференции адресованы видеоприветствия Путина и Жапарова, в ходе форума планируется подписание порядка 20 соглашений, рассказал Ушаков.
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"Кроме того, пройдет заседание Российско-Киргизского делового совета с участием крупных представителей бизнес-сообщества двух стран. И в Джалал-Абаде состоялась уже церемония закладки "Парка дружбы регионов России и Кыргызстана". 13 октября в Оше состоится третий форум ректоров вузов России и Киргизии", - сказал Ушаков.