https://ria.ru/20231011/volodin-1901918033.html

США разжигают конфликты для собственного обогащения, заявил Володин

США разжигают конфликты для собственного обогащения, заявил Володин - РИА Новости, 11.10.2023

США разжигают конфликты для собственного обогащения, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что США разжигают конфликты для собственного обогащения, а американские авианосцы идут к берегам РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T08:49

2023-10-11T08:49

2023-10-11T08:49

в мире

сша

израиль

палестина

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b346c17b21aad694b0ce5df4d83a12a.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что США разжигают конфликты для собственного обогащения, а американские авианосцы идут к берегам Израиля и Палестины для того, чтобы развязать войну. "Вашингтон разжигает вооружённые конфликты для собственного обогащения. И сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну", - написал Володин. По его словам, Вашингтон - главный выгодоприобретатель вооруженных конфликтов. Спикер ГД отметил, что акции крупнейших американских оружейных компаний взлетели в цене после резкого обострения палестино-израильского конфликта. "Вашингтон всегда использовал трагедии миллионов людей для удовлетворения своих экономических интересов", - заявил он. Также Володин напомнил, что по итогам Первой мировой войны ВВП США вырос почти вдвое, а доллар вытеснил фунт и стал мировой валютой, во время же Второй мировой войны США предоставляли военную помощь союзникам в кредит, отметив, что основными получателями поставок по ленд-лизу стали Великобритания и СССР. Спикер ГД подчеркнул, что Россия погасила советский долг за ленд-лиз только в 2006 году. "Прошли десятилетия, но методы США не меняются. Мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Наблюдаем сегодня на Украине. Как говорится, кому война, а кому мать родна", - добавил он.

https://ria.ru/20231010/pomosch-1901881805.html

https://ria.ru/20231011/izrail-1901902463.html

сша

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, палестина, вячеслав володин, госдума рф