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США разжигают конфликты для собственного обогащения, заявил Володин - РИА Новости, 11.10.2023
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08:49 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/volodin-1901918033.html
США разжигают конфликты для собственного обогащения, заявил Володин
США разжигают конфликты для собственного обогащения, заявил Володин - РИА Новости, 11.10.2023
США разжигают конфликты для собственного обогащения, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что США разжигают конфликты для собственного обогащения, а американские авианосцы идут к берегам РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T08:49
2023-10-11T08:49
в мире
сша
израиль
палестина
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что США разжигают конфликты для собственного обогащения, а американские авианосцы идут к берегам Израиля и Палестины для того, чтобы развязать войну. "Вашингтон разжигает вооружённые конфликты для собственного обогащения. И сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну", - написал Володин. По его словам, Вашингтон - главный выгодоприобретатель вооруженных конфликтов. Спикер ГД отметил, что акции крупнейших американских оружейных компаний взлетели в цене после резкого обострения палестино-израильского конфликта. "Вашингтон всегда использовал трагедии миллионов людей для удовлетворения своих экономических интересов", - заявил он. Также Володин напомнил, что по итогам Первой мировой войны ВВП США вырос почти вдвое, а доллар вытеснил фунт и стал мировой валютой, во время же Второй мировой войны США предоставляли военную помощь союзникам в кредит, отметив, что основными получателями поставок по ленд-лизу стали Великобритания и СССР. Спикер ГД подчеркнул, что Россия погасила советский долг за ленд-лиз только в 2006 году. "Прошли десятилетия, но методы США не меняются. Мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Наблюдаем сегодня на Украине. Как говорится, кому война, а кому мать родна", - добавил он.
https://ria.ru/20231010/pomosch-1901881805.html
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в мире, сша, израиль, палестина, вячеслав володин, госдума рф
В мире, США, Израиль, Палестина, Вячеслав Володин, Госдума РФ
США разжигают конфликты для собственного обогащения, заявил Володин

Володин: суда США идут к берегам Израиля и Палестины, чтобы развязать войну

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что США разжигают конфликты для собственного обогащения, а американские авианосцы идут к берегам Израиля и Палестины для того, чтобы развязать войну.
"Вашингтон разжигает вооружённые конфликты для собственного обогащения. И сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну", - написал Володин.
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По его словам, Вашингтон - главный выгодоприобретатель вооруженных конфликтов. Спикер ГД отметил, что акции крупнейших американских оружейных компаний взлетели в цене после резкого обострения палестино-израильского конфликта.
"Вашингтон всегда использовал трагедии миллионов людей для удовлетворения своих экономических интересов", - заявил он.
Также Володин напомнил, что по итогам Первой мировой войны ВВП США вырос почти вдвое, а доллар вытеснил фунт и стал мировой валютой, во время же Второй мировой войны США предоставляли военную помощь союзникам в кредит, отметив, что основными получателями поставок по ленд-лизу стали Великобритания и СССР. Спикер ГД подчеркнул, что Россия погасила советский долг за ленд-лиз только в 2006 году.
"Прошли десятилетия, но методы США не меняются. Мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Наблюдаем сегодня на Украине. Как говорится, кому война, а кому мать родна", - добавил он.
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В миреСШАИзраильПалестинаВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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