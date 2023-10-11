США разжигают конфликты для собственного обогащения, заявил Володин
Володин: суда США идут к берегам Израиля и Палестины, чтобы развязать войну
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что США разжигают конфликты для собственного обогащения, а американские авианосцы идут к берегам Израиля и Палестины для того, чтобы развязать войну.
"Вашингтон разжигает вооружённые конфликты для собственного обогащения. И сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну", - написал Володин.
По его словам, Вашингтон - главный выгодоприобретатель вооруженных конфликтов. Спикер ГД отметил, что акции крупнейших американских оружейных компаний взлетели в цене после резкого обострения палестино-израильского конфликта.
"Вашингтон всегда использовал трагедии миллионов людей для удовлетворения своих экономических интересов", - заявил он.
Также Володин напомнил, что по итогам Первой мировой войны ВВП США вырос почти вдвое, а доллар вытеснил фунт и стал мировой валютой, во время же Второй мировой войны США предоставляли военную помощь союзникам в кредит, отметив, что основными получателями поставок по ленд-лизу стали Великобритания и СССР. Спикер ГД подчеркнул, что Россия погасила советский долг за ленд-лиз только в 2006 году.
"Прошли десятилетия, но методы США не меняются. Мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Наблюдаем сегодня на Украине. Как говорится, кому война, а кому мать родна", - добавил он.