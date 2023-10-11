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Москвичей просят быть внимательней из-за сильного ветра в среду и четверг
Москвичей просят быть внимательней из-за сильного ветра в среду и четверг - РИА Новости, 18.10.2023
Москвичей просят быть внимательней из-за сильного ветра в среду и четверг
Москвичам стоит быть внимательными на улице из-за сильного ветра вечером в среду и в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-11T15:31
2023-10-11T15:31
2023-10-18T14:26
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице из-за сильного ветра вечером в среду и в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в среду после 21.00 и в четверг в столице ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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москва, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Погода
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице из-за сильного ветра вечером в среду и в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в среду после 21.00 и в четверг в столице ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.
"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду