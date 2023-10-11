https://ria.ru/20231011/uchastki-1902113265.html

МО с начала 2023 года обеспечила участками почти 2 тысячи многодетных семей

МО с начала 2023 года обеспечила участками почти 2 тысячи многодетных семей - РИА Новости, 11.10.2023

МО с начала 2023 года обеспечила участками почти 2 тысячи многодетных семей

Власти Московской области обеспечили 1951 многодетную семью участками с начала текущего года. По словам главы мингосуправления Подмосковья Натальи Адигамовой,... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T19:19

2023-10-11T19:19

2023-10-11T19:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Власти Московской области обеспечили 1951 многодетную семью участками с начала текущего года. По словам главы мингосуправления Подмосковья Натальи Адигамовой, больше всего недвижимости выделили в Электростали, Протвине и Орехово-Зуеве, сообщил телеканал “360”.Адигамова отметила, что за 12 лет реализации закона землю получили 35 208 многодетных семей из региона."С начала года из областной в муниципальную собственность для формирования и последующей передачи земельных участков многодетным семьям переданы более 140 гектаров в городские округа Наро-Фоминский и Лобня для 1000 семей", – добавила Адигамова.Многодетная семья Аллы и Евгения Мироновых поселилась в деревне Мендюкино в Зарайске."Деревня Мендюкино, в которой мы получили участок как многодетные, небольшая. Массив участков активно застраивается, подведен газ, проложена дорога, построена детская площадка. И даже планируется размещение физкультурно-оздоровительного комплекса. Свой дом – это тишина, природа и чистый воздух, а также чистые продукты, которые мы сами выращиваем, и дети нам в этом активно помогают", –поделилась с журналистами многодетная мама.

https://ria.ru/20231011/kompensatsiya-1902002404.html

московская область (подмосковье)

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Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)