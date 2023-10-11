Житель Кубани получил 21 год за двойное убийство и покушение
Не желавший возвращать долг житель Кубани получил 21 год за двойное убийство
Человек в наручниках. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 окт – РИА Новости. Суд назначил 21 год колонии строгого режима жителю Новороссийска, который убил сучкорубом бывшую сожительницу, её отца и угрожал убийством 14-летнему сыну женщины, потому что не хотел возвращать долг в 110 тысяч рублей, сообщили в краевой прокуратуре.
«
"Краснодарским краевым судом на основании единогласного вердикта присяжных заседателей вынесен обвинительный приговор в отношении 26-летнего Руслана Вершинина… Суд… приговорил Вершинина к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 2 года", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, Вершинин в июне 2021 года взял в долг у своей бывшей сожительницы 110 тысяч рублей - и решил не отдавать. Вечером 26 октября он пришел в дом женщины в станице Натухаевская Новороссийска и отключил электричество, напал на женщину и ее пожилого отца, много раз ударив их сучкорубом, оба скончались на месте происшествия.
Очевидцем стал 14-летний сын потерпевшей. В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что Вершинин побежал за ребенком с криком "Я тебя убью!", однако мальчику удалось спастись и позвать на помощь.
Отмечается, что в качестве компенсации морального вреда с подсудимого взыскано 6 миллионов рублей.
Вершинин признан виновным по пунктам "а", "з" части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, пунктов "а", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц из корыстных побуждений и покушение на убийство с целью скрыть другое преступление).