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Житель Кубани получил 21 год за двойное убийство и покушение - РИА Новости, 11.10.2023
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17:41 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/ubiystvo-1902087597.html
Житель Кубани получил 21 год за двойное убийство и покушение
Житель Кубани получил 21 год за двойное убийство и покушение - РИА Новости, 11.10.2023
Житель Кубани получил 21 год за двойное убийство и покушение
Суд назначил 21 год колонии строгого режима жителю Новороссийска, который убил сучкорубом бывшую сожительницу, её отца и угрожал убийством 14-летнему сыну... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:41
2023-10-11T17:41
происшествия
новороссийск
краснодарский краевой суд
россия
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КРАСНОДАР, 11 окт – РИА Новости. Суд назначил 21 год колонии строгого режима жителю Новороссийска, который убил сучкорубом бывшую сожительницу, её отца и угрожал убийством 14-летнему сыну женщины, потому что не хотел возвращать долг в 110 тысяч рублей, сообщили в краевой прокуратуре. "Краснодарским краевым судом на основании единогласного вердикта присяжных заседателей вынесен обвинительный приговор в отношении 26-летнего Руслана Вершинина… Суд… приговорил Вершинина к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 2 года", - говорится в сообщении. По данным ведомства, Вершинин в июне 2021 года взял в долг у своей бывшей сожительницы 110 тысяч рублей - и решил не отдавать. Вечером 26 октября он пришел в дом женщины в станице Натухаевская Новороссийска и отключил электричество, напал на женщину и ее пожилого отца, много раз ударив их сучкорубом, оба скончались на месте происшествия. Очевидцем стал 14-летний сын потерпевшей. В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что Вершинин побежал за ребенком с криком "Я тебя убью!", однако мальчику удалось спастись и позвать на помощь. Отмечается, что в качестве компенсации морального вреда с подсудимого взыскано 6 миллионов рублей. Вершинин признан виновным по пунктам "а", "з" части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, пунктов "а", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц из корыстных побуждений и покушение на убийство с целью скрыть другое преступление).
https://ria.ru/20231010/ubiystvo-1901838061.html
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происшествия, новороссийск, краснодарский краевой суд, россия
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский краевой суд, Россия
Житель Кубани получил 21 год за двойное убийство и покушение

Не желавший возвращать долг житель Кубани получил 21 год за двойное убийство

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 окт – РИА Новости. Суд назначил 21 год колонии строгого режима жителю Новороссийска, который убил сучкорубом бывшую сожительницу, её отца и угрожал убийством 14-летнему сыну женщины, потому что не хотел возвращать долг в 110 тысяч рублей, сообщили в краевой прокуратуре.
«
"Краснодарским краевым судом на основании единогласного вердикта присяжных заседателей вынесен обвинительный приговор в отношении 26-летнего Руслана Вершинина… Суд… приговорил Вершинина к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 2 года", - говорится в сообщении.
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В Петербурге арестовали отца, обвиняемого в убийстве малолетнего сына
10 октября, 17:59
По данным ведомства, Вершинин в июне 2021 года взял в долг у своей бывшей сожительницы 110 тысяч рублей - и решил не отдавать. Вечером 26 октября он пришел в дом женщины в станице Натухаевская Новороссийска и отключил электричество, напал на женщину и ее пожилого отца, много раз ударив их сучкорубом, оба скончались на месте происшествия.
Очевидцем стал 14-летний сын потерпевшей. В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что Вершинин побежал за ребенком с криком "Я тебя убью!", однако мальчику удалось спастись и позвать на помощь.
Отмечается, что в качестве компенсации морального вреда с подсудимого взыскано 6 миллионов рублей.
Вершинин признан виновным по пунктам "а", "з" части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, пунктов "а", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц из корыстных побуждений и покушение на убийство с целью скрыть другое преступление).
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Появились подробности убийства жителя Тюмени, тело которого нашли в машине
5 октября, 14:04
 
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