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Житель Омска зарубил бывшего зятя за дебоши - РИА Новости, 11.10.2023
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14:19 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/ubiystvo-1902015828.html
Житель Омска зарубил бывшего зятя за дебоши
Житель Омска зарубил бывшего зятя за дебоши - РИА Новости, 11.10.2023
Житель Омска зарубил бывшего зятя за дебоши
Пожилой житель Омска зарубил топором своего бывшего зятя, который после развода три года бил окна, ломал двери и другое имущество в его доме, рассказали в... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:19
2023-10-11T14:19
происшествия
россия
омск
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Пожилой житель Омска зарубил топором своего бывшего зятя, который после развода три года бил окна, ломал двери и другое имущество в его доме, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Следователи выяснили, что пенсионер в течение трех лет после развода своей дочки терпел дебоши бывшего зятя: 54-летний мужчина периодически выпивал и приходил выяснять отношения к частному дому в Омске, где проживала экс-супруга. "Вечером 9 октября он в очередной раз, действуя из личных неприязненных отношений, палкой разбил стекло в окне надворной пристройки, где в это время находился 69-летний тесть. Опасаясь дальнейших противоправных действий дебошира, пенсионер нанес ему удар топором по голове, причинив тяжелую черепно-мозговую травму, от которой мужчина скончался на месте", - сообщили в пресс-службе. На пожилого омича возбудили уголовное дело по статье "убийство".
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происшествия, россия, омск, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Омск, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Омска зарубил бывшего зятя за дебоши

Житель Омска зарубил бывшего зятя, после развода три года устраивавшего дебоши

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Пожилой житель Омска зарубил топором своего бывшего зятя, который после развода три года бил окна, ломал двери и другое имущество в его доме, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Следователи выяснили, что пенсионер в течение трех лет после развода своей дочки терпел дебоши бывшего зятя: 54-летний мужчина периодически выпивал и приходил выяснять отношения к частному дому в Омске, где проживала экс-супруга.
"Вечером 9 октября он в очередной раз, действуя из личных неприязненных отношений, палкой разбил стекло в окне надворной пристройки, где в это время находился 69-летний тесть. Опасаясь дальнейших противоправных действий дебошира, пенсионер нанес ему удар топором по голове, причинив тяжелую черепно-мозговую травму, от которой мужчина скончался на месте", - сообщили в пресс-службе.
На пожилого омича возбудили уголовное дело по статье "убийство".
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ПроисшествияРоссияОмскОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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