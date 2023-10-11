https://ria.ru/20231011/ubiystvo-1902015828.html

Житель Омска зарубил бывшего зятя за дебоши

Житель Омска зарубил бывшего зятя за дебоши - РИА Новости, 11.10.2023

Житель Омска зарубил бывшего зятя за дебоши

Пожилой житель Омска зарубил топором своего бывшего зятя, который после развода три года бил окна, ломал двери и другое имущество в его доме, рассказали в... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:19

2023-10-11T14:19

2023-10-11T14:19

происшествия

россия

омск

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Пожилой житель Омска зарубил топором своего бывшего зятя, который после развода три года бил окна, ломал двери и другое имущество в его доме, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Следователи выяснили, что пенсионер в течение трех лет после развода своей дочки терпел дебоши бывшего зятя: 54-летний мужчина периодически выпивал и приходил выяснять отношения к частному дому в Омске, где проживала экс-супруга. "Вечером 9 октября он в очередной раз, действуя из личных неприязненных отношений, палкой разбил стекло в окне надворной пристройки, где в это время находился 69-летний тесть. Опасаясь дальнейших противоправных действий дебошира, пенсионер нанес ему удар топором по голове, причинив тяжелую черепно-мозговую травму, от которой мужчина скончался на месте", - сообщили в пресс-службе. На пожилого омича возбудили уголовное дело по статье "убийство".

https://ria.ru/20230227/ubiystvo-1854596375.html

россия

омск

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, омск, омская область, следственный комитет россии (ск рф)