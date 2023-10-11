https://ria.ru/20231011/turizm-1902030835.html

Архангельская область пытается повысить туристическую привлекательность

Архангельская область пытается повысить туристическую привлекательность - РИА Новости, 11.10.2023

Архангельская область пытается повысить туристическую привлекательность

Представители муниципалитетов Архангельской области вместе с губернатором Александром Цыбульским проработали варианты создания современного туристического... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:59

2023-10-11T14:59

2023-10-11T14:59

архангельская область

архангельская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 окт - РИА Новости. Представители муниципалитетов Архангельской области вместе с губернатором Александром Цыбульским проработали варианты создания современного туристического продукта, способного привлечь в регион обычного российского туриста, сообщила пресс-служба правительства региона. Участники ассоциации "Совет глав муниципальных образований Архангельской области" в ходе стратегической сессии обсудили эффективные подходы к развитию ключевых туристических мест региона. Губернатор отметил, что по российской классификации считается, что туризм мультиплицирует более 50 отраслей экономики. "И в сегодняшних условиях, когда выезд наших туристов за рубеж ограничен, у нас есть уникальная возможность показать ту красоту и традиции Архангельской области, которые, несомненно, у нас есть. Мы с вами находимся на той территории России, у которой есть серьезные конкурентные преимущества перед остальными регионами в части привлечения туристов", - отметил Цыбульский и предложил подумать над тем, как комплексно подойти к развитию региональной туристической сферы, чтобы она имела не только культурологический и рекреационный, но и экономический эффект. Помимо инфраструктурных и кадровых проблем, идентичных практически для всех районов и округов Архангельской области, ключевая трудность, по мнению участников стратсессии, заключается в отсутствии креативного подхода к продвижению местных брендов и слабом вовлечении жителей региона в работу над этими проектами. По мнению главы региона, важно как можно больше рассказывать о преимуществах той или иной территории Архангельской области, продвигая ее привлекательность как среди местных жителей, так и по всей стране, чтобы привлечь туристов из других регионов России и других государств. "Среднестатистический житель России понятия не имеет, что есть в Архангельской области, как и в других регионах, кроме каких-то общеизвестных мест. Чтобы понять, что может привлечь туриста, нужно встать на его место", - предложил Цыбульский и пояснил, что тогда станет понятно, какие "фишки" нужно продвигать для того, чтобы заинтересовать потенциального туриста. Помимо природных красот и сохранившихся в регионе уникальных традиций необходимо предоставить туристам интересную событийную повестку, чтобы увеличить время пребывания гостей в Архангельской области. Вместе с тем в эту работу необходимо максимально вовлекать местное население - это позволит закрепить людей на той или иной территории и при этом получить экономический эффект. Министр культуры Архангельской области Оксана Светлова предложила создать единый событийный календарь. Цыбульский поручил главам муниципалитетов совместно с министерством культуры составить карту клиентского пути для туриста в Архангельской области и обозначить конкретные трудности, которые необходимо на этом пути устранить, чтобы сделать путешествие в регион по-настоящему комфортным и увлекательным.

https://ria.ru/20231006/razvitie-1900882737.html

https://ria.ru/20231002/terminal-1900002709.html

архангельская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

архангельская область, александр цыбульский