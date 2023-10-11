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Израиль заявил о нанесении ударов по военно-морским объектам ХАМАС
Израиль заявил о нанесении ударов по военно-морским объектам ХАМАС - РИА Новости, 11.10.2023
Израиль заявил о нанесении ударов по военно-морским объектам ХАМАС
Израиль нанес удары по военно-морским объектам ХАМАС, которые используются движением для совершения атак на израильском побережье, сообщила армия обороны... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T06:57
2023-10-11T06:57
2023-10-11T07:08
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Израиль нанес удары по военно-морским объектам ХАМАС, которые используются движением для совершения атак на израильском побережье, сообщила армия обороны Израиля."В течение последних часов военно-морские цели ХАМАС, включая доки Хан-Юниса и Газа, используемые террористической организацией ХАМАС для проведения террористических атак на израильском побережье, были атакованы", - заявили в израильской армии.Сообщается также, что был убит водолаз, пытавшийся проникнуть в Израиль.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1200 человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900."Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, хамас, оон, сергей лавров, россия, палестина
Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Сергей Лавров, Россия, Палестина
Израиль заявил о нанесении ударов по военно-морским объектам ХАМАС
Армия обороны Израиля заявила о поражении военно-морских объектов ХАМАС
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Израиль нанес удары по военно-морским объектам ХАМАС, которые используются движением для совершения атак на израильском побережье, сообщила армия обороны Израиля.
«
"В течение последних часов военно-морские цели ХАМАС, включая доки Хан-Юниса и Газа, используемые террористической организацией ХАМАС для проведения террористических атак на израильском побережье, были атакованы", - заявили в израильской армии.
Сообщается также, что был убит водолаз, пытавшийся проникнуть в Израиль.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1200 человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.
СМИ: израильская армия атаковала дом командующего военным крылом ХАМАС
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
В США предупредили об угрозе разгрома Израиля