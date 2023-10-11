https://ria.ru/20231011/trevoga-1902122290.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.10.2023
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Севастополе в среду вечером, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T20:00
2023-10-11T20:00
2023-10-11T20:06
севастополь
михаил развожаев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:422:2781:1986_1920x0_80_0_0_62acc09b4e7e58146a47f49ce274d07d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Севастополе в среду вечером, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.Ранее тревога объявлялась в 19.25 и спустя 15 минут была отменена."ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" - написал он в своем Telegram-канале.Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение, сообщили власти
https://ria.ru/20231007/udar-1901231296.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d27fa2f19a80ce9282ce62d62798395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, россия
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Развожаев: в Севастополе снова объявили воздушную тревогу