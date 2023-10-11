https://ria.ru/20231011/trevoga-1902119689.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.10.2023

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога в Севастополе отменена спустя 15 минут после ее объявления, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T19:47

2023-10-11T19:47

2023-10-11T19:47

севастополь

михаил развожаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:422:2781:1986_1920x0_80_0_0_62acc09b4e7e58146a47f49ce274d07d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Воздушная тревога в Севастополе отменена спустя 15 минут после ее объявления, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.Тревога была объявлена в 19.25 мск в среду."Отбой воздушной тревоги", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231007/crimea-1901200772.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев