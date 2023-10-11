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На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 11.10.2023
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16:03 11.10.2023 (обновлено: 17:49 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/trevoga-1902051946.html
На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 11.10.2023
На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены, предупреждающие о возможности ракетных обстрелов, вновь прозвучали на юге Израиля в Ашкелоне, Ашдоде и в районах, расположенных вокруг сектора Газа,... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:03
2023-10-11T17:49
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ашкелон
россия
биньямин нетаньяху
хамас
оон
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сирены, предупреждающие о возможности ракетных обстрелов, вновь прозвучали на юге Израиля в Ашкелоне, Ашдоде и в районах, расположенных вокруг сектора Газа, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).Это уже третий раз за день, когда сирены включаются в Ашдоде, четвертый - в Ашкелоне, где, по данным СМИ, из-за атаки пострадали по меньшей мере 12 человек. По информации газеты Times of Israel, некоторые пострадавшие были ранены осколками ракет, другие упали, когда бежали в укрытие, еще шесть человек испытали приступ сильной тревоги."Сирены прозвучали в городе Ашкелон и в районах вокруг сектора Газа", - говорится в Telegram-канале армии. Через несколько минут появились сообщения о сиренах в Ашдоде. Еще через 12 минут армия вновь сообщила о сирене в Ашкелоне.Ашдод расположен в 43 километрах от Тель-Авива, в нем проживают около 220 тысяч человек. Ашкелон расположен примерно в 60 километрах от Тель-Авива, там проживают более 140 тысяч человек. Это приграничные районы на юге Израиля. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 1055.Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/voyna-1902085891.html
https://ria.ru/20231011/putin-1902043407.html
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Последствия обстрелов города Ашкелон
Последствия обстрелов города Ашкелон
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ашкелон, россия, биньямин нетаньяху, хамас, оон, исмаил хания
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ашкелон, Россия, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Исмаил Хания
На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

В Ашкелоне и Ашдоде прозвучали сирены воздушной тревоги

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сирены, предупреждающие о возможности ракетных обстрелов, вновь прозвучали на юге Израиля в Ашкелоне, Ашдоде и в районах, расположенных вокруг сектора Газа, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Это уже третий раз за день, когда сирены включаются в Ашдоде, четвертый - в Ашкелоне, где, по данным СМИ, из-за атаки пострадали по меньшей мере 12 человек. По информации газеты Times of Israel, некоторые пострадавшие были ранены осколками ракет, другие упали, когда бежали в укрытие, еще шесть человек испытали приступ сильной тревоги.
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"Сирены прозвучали в городе Ашкелон и в районах вокруг сектора Газа", - говорится в Telegram-канале армии. Через несколько минут появились сообщения о сиренах в Ашдоде. Еще через 12 минут армия вновь сообщила о сирене в Ашкелоне.
Ашдод расположен в 43 километрах от Тель-Авива, в нем проживают около 220 тысяч человек. Ашкелон расположен примерно в 60 километрах от Тель-Авива, там проживают более 140 тысяч человек. Это приграничные районы на юге Израиля. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 1055.
Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.
Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.
США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАшкелонРоссияБиньямин НетаньяхуХамасООНИсмаил Хания
 
 
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