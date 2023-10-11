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В Красноярске проверяют данные о травле школьника из-за видео с тараканами - РИА Новости, 11.10.2023
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06:00 11.10.2023 (обновлено: 06:15 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/travlya-1901905716.html
В Красноярске проверяют данные о травле школьника из-за видео с тараканами
В Красноярске проверяют данные о травле школьника из-за видео с тараканами - РИА Новости, 11.10.2023
В Красноярске проверяют данные о травле школьника из-за видео с тараканами
Полиция проверяет информацию в СМИ о травле красноярского школьника, который разместил в социальных сетях видео об антисанитарии в школьной столовой, сообщает... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T06:00
2023-10-11T06:15
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 11 окт – РИА Новости. Полиция проверяет информацию в СМИ о травле красноярского школьника, который разместил в социальных сетях видео об антисанитарии в школьной столовой, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Ранее Telegram-канал Kras Mash опубликовал видео с подростком, который рассказывает, что после того, как он разместил в соцсетях ролик о тараканах в школьной столовой, его начали травить учителя и ученики. Подросток рассказал, что несколько раз ему угрожали и пытались унизить, а также вызывали к директору и завучу. "Сотрудники полиции проверяют информацию о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего. &lt;…&gt; По словам школьника, в его адрес начали поступать необоснованные претензии и ругательства после того, как он разместил в социальных сетях информацию об антисанитарии в школьной столовой", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что проверка началась после того, как в ряде СМИ были размещены публикации о восьмикласснике, который столкнулся с противоправным поведением сверстников и учителей. Комментариями управления образования Красноярска и школы РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230911/travlya-1895517512.html
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красноярск, происшествия
Красноярск, Происшествия
В Красноярске проверяют данные о травле школьника из-за видео с тараканами

Красноярская полиция изучает данные о травле школьника из-за видео с тараканами

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 11 окт – РИА Новости. Полиция проверяет информацию в СМИ о травле красноярского школьника, который разместил в социальных сетях видео об антисанитарии в школьной столовой, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Ранее Telegram-канал Kras Mash опубликовал видео с подростком, который рассказывает, что после того, как он разместил в соцсетях ролик о тараканах в школьной столовой, его начали травить учителя и ученики. Подросток рассказал, что несколько раз ему угрожали и пытались унизить, а также вызывали к директору и завучу.
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"Сотрудники полиции проверяют информацию о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего. <…> По словам школьника, в его адрес начали поступать необоснованные претензии и ругательства после того, как он разместил в социальных сетях информацию об антисанитарии в школьной столовой", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что проверка началась после того, как в ряде СМИ были размещены публикации о восьмикласснике, который столкнулся с противоправным поведением сверстников и учителей.
Комментариями управления образования Красноярска и школы РИА Новости пока не располагает.
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