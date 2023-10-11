https://ria.ru/20231011/tovarooborot-1901951004.html

Новак оценил рост товарооборота России и Саудовской Аравии

Новак оценил рост товарооборота России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 11.10.2023

Новак оценил рост товарооборота России и Саудовской Аравии

Товарооборот России и Саудовской Аравии за 7 месяцев вырос на 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:15

2023-10-11T11:15

2023-10-11T11:18

александр новак

экономика

саудовская аравия

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Товарооборот России и Саудовской Аравии за 7 месяцев вырос на 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."По итогам 7 месяцев товарооборот между нашими странами вырос на 20%. Нацелены на рост стоимостного объема до 7 миллиардов долларов к 2030 году", - сказал Новак ходе российско-саудовской межправительственной комиссии, которая проходит в рамках Российской энергетической недели.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230905/neft-1894335260.html

саудовская аравия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр новак, экономика, саудовская аравия, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023