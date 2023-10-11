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Новак оценил рост товарооборота России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 11.10.2023
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11:15 11.10.2023 (обновлено: 11:18 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/tovarooborot-1901951004.html
Новак оценил рост товарооборота России и Саудовской Аравии
Новак оценил рост товарооборота России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 11.10.2023
Новак оценил рост товарооборота России и Саудовской Аравии
Товарооборот России и Саудовской Аравии за 7 месяцев вырос на 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:15
2023-10-11T11:18
александр новак
экономика
саудовская аравия
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Товарооборот России и Саудовской Аравии за 7 месяцев вырос на 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."По итогам 7 месяцев товарооборот между нашими странами вырос на 20%. Нацелены на рост стоимостного объема до 7 миллиардов долларов к 2030 году", - сказал Новак ходе российско-саудовской межправительственной комиссии, которая проходит в рамках Российской энергетической недели.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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александр новак, экономика, саудовская аравия, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Александр Новак, Экономика, Саудовская Аравия, Россия, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Новак оценил рост товарооборота России и Саудовской Аравии

Товарооборот России и Саудовской Аравии вырос на 20% за 7 месяцев

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Товарооборот России и Саудовской Аравии за 7 месяцев вырос на 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"По итогам 7 месяцев товарооборот между нашими странами вырос на 20%. Нацелены на рост стоимостного объема до 7 миллиардов долларов к 2030 году", - сказал Новак ходе российско-саудовской межправительственной комиссии, которая проходит в рамках Российской энергетической недели.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
СМИ: Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти
5 сентября, 16:45
 
Александр НовакЭкономикаСаудовская АравияРоссияФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
 
 
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