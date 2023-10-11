https://ria.ru/20231011/tovarooborot-1901951004.html
Новак оценил рост товарооборота России и Саудовской Аравии
Новак оценил рост товарооборота России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 11.10.2023
Новак оценил рост товарооборота России и Саудовской Аравии
Товарооборот России и Саудовской Аравии за 7 месяцев вырос на 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:15
2023-10-11T11:15
2023-10-11T11:18
александр новак
экономика
саудовская аравия
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Товарооборот России и Саудовской Аравии за 7 месяцев вырос на 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."По итогам 7 месяцев товарооборот между нашими странами вырос на 20%. Нацелены на рост стоимостного объема до 7 миллиардов долларов к 2030 году", - сказал Новак ходе российско-саудовской межправительственной комиссии, которая проходит в рамках Российской энергетической недели.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230905/neft-1894335260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр новак, экономика, саудовская аравия, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Александр Новак, Экономика, Саудовская Аравия, Россия, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Новак оценил рост товарооборота России и Саудовской Аравии
Товарооборот России и Саудовской Аравии вырос на 20% за 7 месяцев