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Путин рассказал, для кого в приоритете должны быть поставки топлива - РИА Новости, 11.10.2023
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14:49 11.10.2023 (обновлено: 16:01 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/toplivo-1902027292.html
Путин рассказал, для кого в приоритете должны быть поставки топлива
Путин рассказал, для кого в приоритете должны быть поставки топлива - РИА Новости, 11.10.2023
Путин рассказал, для кого в приоритете должны быть поставки топлива
Энергокомпании должны отдавать приоритет по поставкам топлива отечественным потребителям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:49
2023-10-11T16:01
владимир путин
экономика
россия
цены на нефть
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Энергокомпании должны отдавать приоритет по поставкам топлива отечественным потребителям, заявил президент России Владимир Путин."Хочу вновь обратить внимание наших ведущих энергокомпаний, в приоритете должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".Он отметил, что в последние месяцы пришлось столкнуться со скачком цен на бензин и дизельное топливо.Правительство приняло ряд решений, они призваны вернуть ситуацию в нормальное русло, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20231011/evrosoyuz-1902030087.html
https://ria.ru/20231011/putin-1902028777.html
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владимир путин, экономика, россия, цены на нефть, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
Владимир Путин, Экономика, Россия, Цены на нефть, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
Путин рассказал, для кого в приоритете должны быть поставки топлива

Путин: в приоритете должны быть поставки топлива отечественным потребителям

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Энергокомпании должны отдавать приоритет по поставкам топлива отечественным потребителям, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Хочу вновь обратить внимание наших ведущих энергокомпаний, в приоритете должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Путин назвал последствия попыток ЕС отказаться от российской энергии
Вчера, 14:57
Он отметил, что в последние месяцы пришлось столкнуться со скачком цен на бензин и дизельное топливо.
Правительство приняло ряд решений, они призваны вернуть ситуацию в нормальное русло, подчеркнул президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Путин заявил, что у российской атомной отрасли нет конкурентов
Вчера, 14:53
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияЦены на нефтьФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
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