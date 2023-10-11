https://ria.ru/20231011/toplivo-1902027292.html

Путин рассказал, для кого в приоритете должны быть поставки топлива

Путин рассказал, для кого в приоритете должны быть поставки топлива - РИА Новости, 11.10.2023

Путин рассказал, для кого в приоритете должны быть поставки топлива

Энергокомпании должны отдавать приоритет по поставкам топлива отечественным потребителям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:49

2023-10-11T14:49

2023-10-11T16:01

владимир путин

экономика

россия

цены на нефть

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Энергокомпании должны отдавать приоритет по поставкам топлива отечественным потребителям, заявил президент России Владимир Путин."Хочу вновь обратить внимание наших ведущих энергокомпаний, в приоритете должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".Он отметил, что в последние месяцы пришлось столкнуться со скачком цен на бензин и дизельное топливо.Правительство приняло ряд решений, они призваны вернуть ситуацию в нормальное русло, подчеркнул президент.

https://ria.ru/20231011/evrosoyuz-1902030087.html

https://ria.ru/20231011/putin-1902028777.html

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владимир путин, экономика, россия, цены на нефть, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021