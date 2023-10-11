https://ria.ru/20231011/toplivo-1902027292.html
Путин рассказал, для кого в приоритете должны быть поставки топлива
Путин рассказал, для кого в приоритете должны быть поставки топлива - РИА Новости, 11.10.2023
Путин рассказал, для кого в приоритете должны быть поставки топлива
Энергокомпании должны отдавать приоритет по поставкам топлива отечественным потребителям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:49
2023-10-11T14:49
2023-10-11T16:01
владимир путин
экономика
россия
цены на нефть
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Энергокомпании должны отдавать приоритет по поставкам топлива отечественным потребителям, заявил президент России Владимир Путин."Хочу вновь обратить внимание наших ведущих энергокомпаний, в приоритете должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".Он отметил, что в последние месяцы пришлось столкнуться со скачком цен на бензин и дизельное топливо.Правительство приняло ряд решений, они призваны вернуть ситуацию в нормальное русло, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20231011/evrosoyuz-1902030087.html
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владимир путин, экономика, россия, цены на нефть, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
Владимир Путин, Экономика, Россия, Цены на нефть, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
Путин рассказал, для кого в приоритете должны быть поставки топлива
Путин: в приоритете должны быть поставки топлива отечественным потребителям