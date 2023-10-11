https://ria.ru/20231011/titan-1902031721.html
Со дна океана подняли обломки "Титана" и возможные останки экипажа
Со дна океана подняли обломки "Титана" и возможные останки экипажа - РИА Новости, 11.10.2023
Со дна океана подняли обломки "Титана" и возможные останки экипажа
Морские инженеры при сотрудничестве с комиссией Береговой охраны США по расследованию морских происшествий подняли со дна Атлантического океана обломки... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:02
2023-10-11T15:02
2023-10-11T18:39
в мире
сша
атлантический океан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902104421_0:125:2867:1738_1920x0_80_0_0_a0c838a6f1f547f31f7c5c32c5c6e250.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Морские инженеры при сотрудничестве с комиссией Береговой охраны США по расследованию морских происшествий подняли со дна Атлантического океана обломки пропавшего в июне батискафа "Титан" с предполагаемыми останками экипажа, сообщила Береговая охрана США на своем сайте. "Полученные улики были успешно перевезены в американский порт для каталогизирования и анализа. Новые предполагаемые человеческие останки были аккуратно извлечены из обломков "Титана" и перевезены для анализа американскими специалистами в области медицины", — уточнили в ведомстве.Планируется провести совместное заседание расследующих дело "Титана" организаций, где они разберут обнаруженные улики.Туристический аппарат "Титан" компании OceanGate Expeditions пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" — океанскому лайнеру, который затонул в Северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом пропала менее чем через два часа после его погружения.На борту аппарата было пять человек: основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии — направленного внутрь взрыва.
https://ria.ru/20230715/oceangate-1884318510.html
https://ria.ru/20230629/batiskaf-1881158160.html
сша
атлантический океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902104421_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25f406d2f79fbcfb1ef2d73a8be6c943.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, атлантический океан
В мире, США, Атлантический океан
Со дна океана подняли обломки "Титана" и возможные останки экипажа
В США со дна океана подняли обломки "Титана" и предполагаемые останки экипажа
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Морские инженеры при сотрудничестве с комиссией Береговой охраны США по расследованию морских происшествий подняли со дна Атлантического океана обломки пропавшего в июне батискафа "Титан" с предполагаемыми останками экипажа, сообщила Береговая охрана США на своем сайте.
«
"Полученные улики были успешно перевезены в американский порт для каталогизирования и анализа. Новые предполагаемые человеческие останки были аккуратно извлечены из обломков "Титана" и перевезены для анализа американскими специалистами в области медицины", — уточнили в ведомстве.
Владевшая батискафом "Титан" OceanGate удалила все аккаунты из соцсетей
Планируется провести совместное заседание расследующих дело "Титана" организаций, где они разберут обнаруженные улики.
Туристический аппарат "Титан" компании OceanGate Expeditions пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" — океанскому лайнеру, который затонул в Северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом пропала менее чем через два часа после его погружения.
На борту аппарата было пять человек: основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии — направленного внутрь взрыва.
СМИ сообщили, что батискаф "Титан" могут частично собрать из обломков