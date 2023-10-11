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Со дна океана подняли обломки "Титана" и возможные останки экипажа - РИА Новости, 11.10.2023
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15:02 11.10.2023 (обновлено: 18:39 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/titan-1902031721.html
Со дна океана подняли обломки "Титана" и возможные останки экипажа
Со дна океана подняли обломки "Титана" и возможные останки экипажа - РИА Новости, 11.10.2023
Со дна океана подняли обломки "Титана" и возможные останки экипажа
Морские инженеры при сотрудничестве с комиссией Береговой охраны США по расследованию морских происшествий подняли со дна Атлантического океана обломки... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:02
2023-10-11T18:39
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Морские инженеры при сотрудничестве с комиссией Береговой охраны США по расследованию морских происшествий подняли со дна Атлантического океана обломки пропавшего в июне батискафа "Титан" с предполагаемыми останками экипажа, сообщила Береговая охрана США на своем сайте. &quot;Полученные улики были успешно перевезены в американский порт для каталогизирования и анализа. Новые предполагаемые человеческие останки были аккуратно извлечены из обломков &quot;Титана&quot; и перевезены для анализа американскими специалистами в области медицины&quot;, — уточнили в ведомстве.Планируется провести совместное заседание расследующих дело "Титана" организаций, где они разберут обнаруженные улики.Туристический аппарат "Титан" компании OceanGate Expeditions пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" — океанскому лайнеру, который затонул в Северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом пропала менее чем через два часа после его погружения.На борту аппарата было пять человек: основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии — направленного внутрь взрыва.
https://ria.ru/20230715/oceangate-1884318510.html
https://ria.ru/20230629/batiskaf-1881158160.html
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в мире, сша, атлантический океан
В мире, США, Атлантический океан
Со дна океана подняли обломки "Титана" и возможные останки экипажа

В США со дна океана подняли обломки "Титана" и предполагаемые останки экипажа

© AP Photo / U.S. National Transportation Safety BoardСотрудники Береговой охраны США рядом с обломком подводного аппарата "Титан"
Сотрудники Береговой охраны США рядом с обломком подводного аппарата Титан - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / U.S. National Transportation Safety Board
Сотрудники Береговой охраны США рядом с обломком подводного аппарата "Титан"
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Морские инженеры при сотрудничестве с комиссией Береговой охраны США по расследованию морских происшествий подняли со дна Атлантического океана обломки пропавшего в июне батискафа "Титан" с предполагаемыми останками экипажа, сообщила Береговая охрана США на своем сайте.
«

"Полученные улики были успешно перевезены в американский порт для каталогизирования и анализа. Новые предполагаемые человеческие останки были аккуратно извлечены из обломков "Титана" и перевезены для анализа американскими специалистами в области медицины", — уточнили в ведомстве.

Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
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15 июля, 01:57
Планируется провести совместное заседание расследующих дело "Титана" организаций, где они разберут обнаруженные улики.
Туристический аппарат "Титан" компании OceanGate Expeditions пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" — океанскому лайнеру, который затонул в Северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом пропала менее чем через два часа после его погружения.
На борту аппарата было пять человек: основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии — направленного внутрь взрыва.
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