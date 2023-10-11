https://ria.ru/20231011/titan-1902031721.html

Со дна океана подняли обломки "Титана" и возможные останки экипажа

Со дна океана подняли обломки "Титана" и возможные останки экипажа - РИА Новости, 11.10.2023

Со дна океана подняли обломки "Титана" и возможные останки экипажа

Морские инженеры при сотрудничестве с комиссией Береговой охраны США по расследованию морских происшествий подняли со дна Атлантического океана обломки... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:02

2023-10-11T15:02

2023-10-11T18:39

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Морские инженеры при сотрудничестве с комиссией Береговой охраны США по расследованию морских происшествий подняли со дна Атлантического океана обломки пропавшего в июне батискафа "Титан" с предполагаемыми останками экипажа, сообщила Береговая охрана США на своем сайте. "Полученные улики были успешно перевезены в американский порт для каталогизирования и анализа. Новые предполагаемые человеческие останки были аккуратно извлечены из обломков "Титана" и перевезены для анализа американскими специалистами в области медицины", — уточнили в ведомстве.Планируется провести совместное заседание расследующих дело "Титана" организаций, где они разберут обнаруженные улики.Туристический аппарат "Титан" компании OceanGate Expeditions пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" — океанскому лайнеру, который затонул в Северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом пропала менее чем через два часа после его погружения.На борту аппарата было пять человек: основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии — направленного внутрь взрыва.

https://ria.ru/20230715/oceangate-1884318510.html

https://ria.ru/20230629/batiskaf-1881158160.html

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в мире, сша, атлантический океан