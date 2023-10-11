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Руденя: в Верхневолжье в два раза выросло число субъектов МСП - РИА Новости, 11.10.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
17:29 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/subekty-1902081968.html
Руденя: в Верхневолжье в два раза выросло число субъектов МСП
Руденя: в Верхневолжье в два раза выросло число субъектов МСП - РИА Новости, 11.10.2023
Руденя: в Верхневолжье в два раза выросло число субъектов МСП
В Тверской области за три года в два раза увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:29
2023-10-11T17:29
тверская область
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 11 окт — РИА Новости. В Тверской области за три года в два раза увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава региона в среду провел заседание правительства Тверской области, на котором была рассмотрена реализация в регионе национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".Руденя отметил, что Тверская область идет в общероссийском тренде, выполняя задачи по формированию суверенной национальной экономики, поддержке предприятий и компаний, которые работают на развитие страны, обеспечивают освоение новых технологий, создание современных индустриальных мощностей и рабочих мест."С учетом решения этих задач в рамках реализации профильного нацпроекта в нашем регионе действует комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба.Всего в настоящее время свою деятельность в регионе ведут более 99 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. Только в 2023 году создано почти 6 тысяч новых предприятий. В организациях трудятся свыше 212 тысяч жителей.Более 53 тысяч предприятий этого сектора – самозанятые граждане. Эта категория показала наибольший рост: в 9,5 раза в 2023 году по сравнению с 2020 годом."В том числе, такая динамика обеспечена благодаря особым направлениям поддержки. К примеру, региональный фонд содействия предпринимательству предоставляет льготные займы по программе "Самозанятость", - отметили в пресс-службе.Малым и средним компаниям Верхневолжья сегодня доступны кредитование по низким ставкам, гарантии по займам, субсидии по налогам, льготный доступ к производственным площадям и земельным ресурсам, помощь в расширении рынков сбыта, в газификации предприятий.Также обеспечивается помощь в старте бизнеса, увеличении спроса на продукцию и услуги организаций через участие в госзакупках.На 40% с 2020 года вырос оборот компаний малого и среднего бизнеса – до 477,4 миллиарда рублей. Растет их инвестиционная активность, усиливается роль бизнеса в обеспечении технологического суверенитета и в структурной перестройке экономики, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230818/mattekhbaza-1890765583.html
https://ria.ru/20230921/investitsii-1897781794.html
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тверская область, игорь руденя
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя

Руденя: в Верхневолжье в два раза выросло число субъектов МСП

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Тверской области Игорь Руденя на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
© Фотохост-агентство РИА Новости
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ТВЕРЬ, 11 окт — РИА Новости. В Тверской области за три года в два раза увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава региона в среду провел заседание правительства Тверской области, на котором была рассмотрена реализация в регионе национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Руденя отметил, что Тверская область идет в общероссийском тренде, выполняя задачи по формированию суверенной национальной экономики, поддержке предприятий и компаний, которые работают на развитие страны, обеспечивают освоение новых технологий, создание современных индустриальных мощностей и рабочих мест.
"С учетом решения этих задач в рамках реализации профильного нацпроекта в нашем регионе действует комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба.
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Всего в настоящее время свою деятельность в регионе ведут более 99 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. Только в 2023 году создано почти 6 тысяч новых предприятий. В организациях трудятся свыше 212 тысяч жителей.
Более 53 тысяч предприятий этого сектора – самозанятые граждане. Эта категория показала наибольший рост: в 9,5 раза в 2023 году по сравнению с 2020 годом.
"В том числе, такая динамика обеспечена благодаря особым направлениям поддержки. К примеру, региональный фонд содействия предпринимательству предоставляет льготные займы по программе "Самозанятость", - отметили в пресс-службе.
Малым и средним компаниям Верхневолжья сегодня доступны кредитование по низким ставкам, гарантии по займам, субсидии по налогам, льготный доступ к производственным площадям и земельным ресурсам, помощь в расширении рынков сбыта, в газификации предприятий.
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Также обеспечивается помощь в старте бизнеса, увеличении спроса на продукцию и услуги организаций через участие в госзакупках.
На 40% с 2020 года вырос оборот компаний малого и среднего бизнеса – до 477,4 миллиарда рублей. Растет их инвестиционная активность, усиливается роль бизнеса в обеспечении технологического суверенитета и в структурной перестройке экономики, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверская областьИгорь Руденя
 
 
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