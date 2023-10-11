https://ria.ru/20231011/stantsiya-1902065165.html

Первую быстрозарядную станцию для электромобилей открыли в Липецке

Первую быстрозарядную станцию для электромобилей открыли в Липецке - РИА Новости, 11.10.2023

Первую быстрозарядную станцию для электромобилей открыли в Липецке

В Липецке открылась первая станция быстрой зарядки для электромобилей, в ближайшее время будет открыто еще 10 аналогичных станций мощностью 150 киловатт каждая, РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:42

2023-10-11T16:42

2023-10-11T16:42

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 11 окт – РИА Новости. В Липецке открылась первая станция быстрой зарядки для электромобилей, в ближайшее время будет открыто еще 10 аналогичных станций мощностью 150 киловатт каждая, что позволит заряжать более 330 автомобилей ежедневно, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что проект по строительству электрозаправочных станций (ЭЗС) реализуется совместно с компанией СберСервис в рамках соглашения, подписанного в 2023 году между Сбербанком и правительством региона на Петербургском международном экономическом форуме.По мнению Артамонова, Липецкую область можно назвать флагманом развития экологического транспорта."У нас успешно работает завод по выпуску электрокаров. Развивается сеть зарядных станций – ЭЗС есть не только в городах, но и в муниципалитетах. Параллельно с этим активно развивается газомоторный транспорт и соответствующая инфраструктура. По обоим направлениям у региона есть стратегия развития, целью которой станет улучшение экологической обстановки", – подчеркнул Артамонов.Губернатор отметил, что мощность новой станции способна зарядить батарею электромобиля всего за 20 минут на 80%, в то время как на стандартных ЭЗС этот процесс может занимать от нескольких часов до суток.Зарядка электромобиля осуществляется через приложение "ЗарядСервис", установленное на смартфон. В нем можно проложить маршрут до нужной ЭЗС, посмотреть ее доступность и забронировать время для зарядки. Для автовладельцев работает круглосуточная техническая поддержка. Предполагается, что к концу следующего года количество ЭЗС в Липецкой области превысит 20 аналогичных станций.

https://ria.ru/20231011/elektrotaksi-1902061254.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов