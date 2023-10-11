https://ria.ru/20231011/ssha-1902067756.html

В армии США заявили, что не знают, сколько лишнего оружия на их складах

В армии США заявили, что не знают, сколько лишнего оружия на их складах - РИА Новости, 11.10.2023

В армии США заявили, что не знают, сколько лишнего оружия на их складах

Американская армия не может точно оценить, сколько лишнего оружия находится на складах и в каком оно состоянии, сообщил заместитель министра армии Гейб... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:49

2023-10-11T16:49

2023-10-11T16:49

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Американская армия не может точно оценить, сколько лишнего оружия находится на складах и в каком оно состоянии, сообщил заместитель министра армии Гейб Камарилло изданию Defense One. "Иногда мы не знаем, где находится наше лишнее оборудование. У нас его много, и оно накапливается с течением времени", - цитирует военного чиновника издание. Начштаба армии Рэнди Джордж при этом отметил, что военные работают над тем, чтобы избавиться от излишков оружия и техники. Как указывает издание, американские военные прорабатывают отправку избытков со складов союзникам, в том числе Украине. США также являются крупным поставщиком оружия Израилю, кроме того Вашингтон отправляет военные средства Тайваню, говорится в сообщении. Портал цитирует госдеп, который сообщает, что избытки могут быть предложены союзникам по сниженной цене или бесплатно "в поддержку целей нацбезопасности США". При этом в армии считают необходимым, зафиксировать в цифровом виде информацию о том, что находится на складах, говорится в сообщении. Причиной критики оппонентов нынешней администрации США зачастую становится отсутствие контроля за американским оружием, выделяемым союзникам. В частности, на тему возможного использования ХАМАС в ходе нынешнего обострения в Израиле средств, переданных Украине, рассуждает сын экс-президента США Дональд Трамп-младший, разглядевший на видео записи из Палестины американские автоматы. Проверить происхождение оружия в руках палестинцев призвала также конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин, которая предположила, что оно могло поступить в том числе с Украины. Официальные органы тоже говорят о сложностях в контроле за помощью США. В обзоре генерального инспектора госдепартамента США говорится, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой Штатами помощи в долгосрочной перспективе и диктует необходимость внедрения механизмов жесткого контроля. А глава американского агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр рассказала о сложностях с отслеживанием денежных потоков, которые США направляют Киеву в качестве поддержки. Из-за поддержки Украины США в 2022 году почти наполовину увеличили продажи оружия за рубеж по сравнению с объемом предыдущего года. Еще раньше критику вызвала ситуация с оставленными американскими средствами в Афганистане после ухода оттуда сил США в 2021 году. Бывший президент Дональд Трамп заявил, что военные оставили оружия на сумму более 85 млрд долларов, и оно может расползтись по всему миру. Официальный представитель талибов* Забиулла Муджахид со своей стороны подчеркивал, что американское оружие хранится на складах, его продажа запрещена.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, технологии