https://ria.ru/20231011/spravedlivost-1902091303.html

Путин высказался о борьбе за более справедливый мир

Путин высказался о борьбе за более справедливый мир - РИА Новости, 11.10.2023

Путин высказался о борьбе за более справедливый мир

Никому не нравятся окрики коллективного Запада и давление, все борются за более справедливый мир, сообщил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:50

2023-10-11T17:50

2023-10-11T17:50

владимир путин

политика

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Никому не нравятся окрики коллективного Запада и давление, все борются за более справедливый мир, сообщил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что Россия на правильном пути. Он подчеркнул, что никто не борется с Западом, просто все хотят выстроить отношения в мире на более справедливой основе, подавляющее большинство участников международного общения исходят из своих собственных национальных интересов и стремится скоординировать эти интересы с другими странами и напрочь отвергает любую форму давления. "А, к сожалению, этот, так называемый, коллективный Запад, ведь все, что ни делает, вот эти санкции - это же давление, окрики постоянные "Нельзя!", "Не позволим!", "Имейте в виду". Кому это нравится? Да никому не нравится, все рассматривают это как атавизм, пережиток еще колониального мышления и эпохи Холодной войны. Вот именно поэтому, не потому что Россия так хороша, у нас тоже много своих проблем, а потому что все борются за более справедливый мир, миропорядок, в этом суть всех происходящих сегодня в мире процессов. И мы уверены, что мы на правильном пути", - сказал Путин, заканчивая свое выступление на пленарном заседании Российской энергетической недели.

https://ria.ru/20231011/energy-1902047944.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023