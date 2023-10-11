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Путин высказался о борьбе за более справедливый мир - РИА Новости, 11.10.2023
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17:50 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/spravedlivost-1902091303.html
Путин высказался о борьбе за более справедливый мир
Путин высказался о борьбе за более справедливый мир - РИА Новости, 11.10.2023
Путин высказался о борьбе за более справедливый мир
Никому не нравятся окрики коллективного Запада и давление, все борются за более справедливый мир, сообщил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:50
2023-10-11T17:50
владимир путин
политика
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Никому не нравятся окрики коллективного Запада и давление, все борются за более справедливый мир, сообщил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что Россия на правильном пути. Он подчеркнул, что никто не борется с Западом, просто все хотят выстроить отношения в мире на более справедливой основе, подавляющее большинство участников международного общения исходят из своих собственных национальных интересов и стремится скоординировать эти интересы с другими странами и напрочь отвергает любую форму давления. "А, к сожалению, этот, так называемый, коллективный Запад, ведь все, что ни делает, вот эти санкции - это же давление, окрики постоянные "Нельзя!", "Не позволим!", "Имейте в виду". Кому это нравится? Да никому не нравится, все рассматривают это как атавизм, пережиток еще колониального мышления и эпохи Холодной войны. Вот именно поэтому, не потому что Россия так хороша, у нас тоже много своих проблем, а потому что все борются за более справедливый мир, миропорядок, в этом суть всех происходящих сегодня в мире процессов. И мы уверены, что мы на правильном пути", - сказал Путин, заканчивая свое выступление на пленарном заседании Российской энергетической недели.
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владимир путин, политика, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Владимир Путин, Политика, Россия, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Путин высказался о борьбе за более справедливый мир

Путин: все борются за более справедливый мир, уверен, Россия на правильном пути

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Никому не нравятся окрики коллективного Запада и давление, все борются за более справедливый мир, сообщил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что Россия на правильном пути.
Он подчеркнул, что никто не борется с Западом, просто все хотят выстроить отношения в мире на более справедливой основе, подавляющее большинство участников международного общения исходят из своих собственных национальных интересов и стремится скоординировать эти интересы с другими странами и напрочь отвергает любую форму давления.
"А, к сожалению, этот, так называемый, коллективный Запад, ведь все, что ни делает, вот эти санкции - это же давление, окрики постоянные "Нельзя!", "Не позволим!", "Имейте в виду". Кому это нравится? Да никому не нравится, все рассматривают это как атавизм, пережиток еще колониального мышления и эпохи Холодной войны. Вот именно поэтому, не потому что Россия так хороша, у нас тоже много своих проблем, а потому что все борются за более справедливый мир, миропорядок, в этом суть всех происходящих сегодня в мире процессов. И мы уверены, что мы на правильном пути", - сказал Путин, заканчивая свое выступление на пленарном заседании Российской энергетической недели.
Выступление Путина на пленарном заседании РЭН
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Вчера, 15:50
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
 
 
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