Марочко рассказал о боях в районе Кременной
Марочко: ВС России отразили более десяти атак ВСУ в направлении Кременной
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России за последние несколько суток отразили более 10 контратак украинских военных в направлении населенного пункта Кременная, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее Минобороны России в сводке за вторник сообщало двух отраженных за сутки атаках штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении, поражена живая сила и техника противника в районах Кременной в ЛНР, Григоровки и Торского в ДНР. Потери украинской стороны, согласно сообщению российского оборонного ведомства, составили до 60 человек и 7 единиц техники.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) осуществляют действия наступательного характера по направлению населенного пункта Кременная с позиций в районах населенных пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянка. За последние несколько суток давление существенно усилилось, и с запада, и юго-запада населенного пункта Кременная нашими войсками отражено более 10 атак украинских боевиков", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что изменилась тактика наступления украинских сил: в авангарде идут подразделения, состоящие из украинских радикалов, а поддерживают их уже мобилизованными.