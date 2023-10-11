https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1901913392.html

Марочко рассказал о боях в районе Кременной

Марочко рассказал о боях в районе Кременной - РИА Новости, 11.10.2023

Марочко рассказал о боях в районе Кременной

Вооруженные силы России за последние несколько суток отразили более 10 контратак украинских военных в направлении населенного пункта Кременная, сообщил РИА... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T08:11

2023-10-11T08:11

2023-10-11T08:11

специальная военная операция на украине

в мире

кременная

россия

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России за последние несколько суток отразили более 10 контратак украинских военных в направлении населенного пункта Кременная, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Минобороны России в сводке за вторник сообщало двух отраженных за сутки атаках штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении, поражена живая сила и техника противника в районах Кременной в ЛНР, Григоровки и Торского в ДНР. Потери украинской стороны, согласно сообщению российского оборонного ведомства, составили до 60 человек и 7 единиц техники. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) осуществляют действия наступательного характера по направлению населенного пункта Кременная с позиций в районах населенных пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянка. За последние несколько суток давление существенно усилилось, и с запада, и юго-запада населенного пункта Кременная нашими войсками отражено более 10 атак украинских боевиков", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что изменилась тактика наступления украинских сил: в авангарде идут подразделения, состоящие из украинских радикалов, а поддерживают их уже мобилизованными.

https://ria.ru/20231010/udary-1901745948.html

https://ria.ru/20231009/ataki-1901512800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кременная, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины