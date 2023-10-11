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Марочко рассказал о боях в районе Кременной - РИА Новости, 11.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:11 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1901913392.html
Марочко рассказал о боях в районе Кременной
Марочко рассказал о боях в районе Кременной - РИА Новости, 11.10.2023
Марочко рассказал о боях в районе Кременной
Вооруженные силы России за последние несколько суток отразили более 10 контратак украинских военных в направлении населенного пункта Кременная, сообщил РИА... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T08:11
2023-10-11T08:11
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
россия
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России за последние несколько суток отразили более 10 контратак украинских военных в направлении населенного пункта Кременная, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Минобороны России в сводке за вторник сообщало двух отраженных за сутки атаках штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении, поражена живая сила и техника противника в районах Кременной в ЛНР, Григоровки и Торского в ДНР. Потери украинской стороны, согласно сообщению российского оборонного ведомства, составили до 60 человек и 7 единиц техники. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) осуществляют действия наступательного характера по направлению населенного пункта Кременная с позиций в районах населенных пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянка. За последние несколько суток давление существенно усилилось, и с запада, и юго-запада населенного пункта Кременная нашими войсками отражено более 10 атак украинских боевиков", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что изменилась тактика наступления украинских сил: в авангарде идут подразделения, состоящие из украинских радикалов, а поддерживают их уже мобилизованными.
https://ria.ru/20231010/udary-1901745948.html
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в мире, кременная, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о боях в районе Кременной

Марочко: ВС России отразили более десяти атак ВСУ в направлении Кременной

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России за последние несколько суток отразили более 10 контратак украинских военных в направлении населенного пункта Кременная, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее Минобороны России в сводке за вторник сообщало двух отраженных за сутки атаках штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении, поражена живая сила и техника противника в районах Кременной в ЛНР, Григоровки и Торского в ДНР. Потери украинской стороны, согласно сообщению российского оборонного ведомства, составили до 60 человек и 7 единиц техники.
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"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) осуществляют действия наступательного характера по направлению населенного пункта Кременная с позиций в районах населенных пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянка. За последние несколько суток давление существенно усилилось, и с запада, и юго-запада населенного пункта Кременная нашими войсками отражено более 10 атак украинских боевиков", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что изменилась тактика наступления украинских сил: в авангарде идут подразделения, состоящие из украинских радикалов, а поддерживают их уже мобилизованными.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременнаяРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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