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Ростовская область укрепляет сотрудничество с КНР - РИА Новости, 11.10.2023
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Ростовская область
Ростовская область
 
19:07 11.10.2023 (обновлено: 19:12 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/sotrudnichestvo-1902111281.html
Ростовская область укрепляет сотрудничество с КНР
Ростовская область укрепляет сотрудничество с КНР - РИА Новости, 11.10.2023
Ростовская область укрепляет сотрудничество с КНР
Ростовская область укрепляет сотрудничество с Китайской Народной Республикой в различных сферах, в том числе, наращивая товарооборот, сообщает правительство... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T19:07
2023-10-11T19:12
ростовская область
ростовская область
китай
ростов
александр скрябин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Ростовская область укрепляет сотрудничество с Китайской Народной Республикой в различных сферах, в том числе, наращивая товарооборот, сообщает правительство Ростовской области. В профессорском клубе Ростовского государственного экономического университета состоялась встреча первого замгубернатора Ростовской области Александра Скрябина с президентом Русско-Китайского фонда развития культуры и искусства и Русско-Китайского фонда развития образования и науки Цуй Шань. "Сегодня КНР занимает третье место среди стран - внешнеторговых партнеров Ростовской области. В 2022 году зафиксировано значительное увеличение товарооборота донского региона и Китая, рост составил 29%. Активно развивается сотрудничество с КНР на уровне наших муниципальных образований", - приводятся в сообщении слова Скрябина. Он напомнил, что партнерские и побратимские связи установлены между Ростовом-на-Дону и Яньтаем, Волгодонском и Сучжоу, Таганрогом и Цзинином. В сентябре текущего года Ростов стал партнером города Цзинаня провинции Шаньдун. Также с целью расширения двусторонних связей Ростовской области и КНР в 2022 году в Ростове открылось региональное отделение Межрегиональной общественной организации "Общество российско-китайской дружбы". Кроме того, Ростовская область и Китай активно наращивают взаимодействие в сфере образования. Между университетами области и КНР ведется работа в рамках порядка 80 соглашений о международном сотрудничестве. В 2022-2023 учебном году в ростовских вузах обучалось более 8 тысяч иностранных студентов, 1213 из них – из Китая (13,7%). К наиболее востребованным направлениям обучения среди китайских студентов относятся строительство мостов и дорог, технология транспортных процессов, филология, экономика, психология, педагогика. Шань выразила надежду на укрепление партнерских отношений Ростовской области с Китаем, установление долгосрочного взаимодействия по широкому спектру вопросов. "Мы плодотворно поговорили об обмене информацией и опытом по торгово-экономическому, научно-образовательному и культурному направлениям. Я вижу большую перспективу сотрудничества Ростовской области с китайскими региональными провинциями", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20231009/pervenstvo-1901438228.html
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ростовская область, китай, ростов, александр скрябин
Ростовская область , Ростовская область, Китай, Ростов, Александр Скрябин

Ростовская область укрепляет сотрудничество с КНР

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Ростовская область укрепляет сотрудничество с Китайской Народной Республикой в различных сферах, в том числе, наращивая товарооборот, сообщает правительство Ростовской области.
В профессорском клубе Ростовского государственного экономического университета состоялась встреча первого замгубернатора Ростовской области Александра Скрябина с президентом Русско-Китайского фонда развития культуры и искусства и Русско-Китайского фонда развития образования и науки Цуй Шань.
«
"Сегодня КНР занимает третье место среди стран - внешнеторговых партнеров Ростовской области. В 2022 году зафиксировано значительное увеличение товарооборота донского региона и Китая, рост составил 29%. Активно развивается сотрудничество с КНР на уровне наших муниципальных образований", - приводятся в сообщении слова Скрябина.
Он напомнил, что партнерские и побратимские связи установлены между Ростовом-на-Дону и Яньтаем, Волгодонском и Сучжоу, Таганрогом и Цзинином. В сентябре текущего года Ростов стал партнером города Цзинаня провинции Шаньдун. Также с целью расширения двусторонних связей Ростовской области и КНР в 2022 году в Ростове открылось региональное отделение Межрегиональной общественной организации "Общество российско-китайской дружбы".
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Кроме того, Ростовская область и Китай активно наращивают взаимодействие в сфере образования. Между университетами области и КНР ведется работа в рамках порядка 80 соглашений о международном сотрудничестве.
В 2022-2023 учебном году в ростовских вузах обучалось более 8 тысяч иностранных студентов, 1213 из них – из Китая (13,7%). К наиболее востребованным направлениям обучения среди китайских студентов относятся строительство мостов и дорог, технология транспортных процессов, филология, экономика, психология, педагогика.
Шань выразила надежду на укрепление партнерских отношений Ростовской области с Китаем, установление долгосрочного взаимодействия по широкому спектру вопросов. "Мы плодотворно поговорили об обмене информацией и опытом по торгово-экономическому, научно-образовательному и культурному направлениям. Я вижу большую перспективу сотрудничества Ростовской области с китайскими региональными провинциями", - подчеркнула она.
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