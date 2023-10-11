https://ria.ru/20231011/sotrudnichestvo-1902111281.html

Ростовская область укрепляет сотрудничество с КНР

Ростовская область укрепляет сотрудничество с КНР - РИА Новости, 11.10.2023

Ростовская область укрепляет сотрудничество с КНР

Ростовская область укрепляет сотрудничество с Китайской Народной Республикой в различных сферах, в том числе, наращивая товарооборот, сообщает правительство... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T19:07

2023-10-11T19:07

2023-10-11T19:12

ростовская область

ростовская область

китай

ростов

александр скрябин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Ростовская область укрепляет сотрудничество с Китайской Народной Республикой в различных сферах, в том числе, наращивая товарооборот, сообщает правительство Ростовской области. В профессорском клубе Ростовского государственного экономического университета состоялась встреча первого замгубернатора Ростовской области Александра Скрябина с президентом Русско-Китайского фонда развития культуры и искусства и Русско-Китайского фонда развития образования и науки Цуй Шань. "Сегодня КНР занимает третье место среди стран - внешнеторговых партнеров Ростовской области. В 2022 году зафиксировано значительное увеличение товарооборота донского региона и Китая, рост составил 29%. Активно развивается сотрудничество с КНР на уровне наших муниципальных образований", - приводятся в сообщении слова Скрябина. Он напомнил, что партнерские и побратимские связи установлены между Ростовом-на-Дону и Яньтаем, Волгодонском и Сучжоу, Таганрогом и Цзинином. В сентябре текущего года Ростов стал партнером города Цзинаня провинции Шаньдун. Также с целью расширения двусторонних связей Ростовской области и КНР в 2022 году в Ростове открылось региональное отделение Межрегиональной общественной организации "Общество российско-китайской дружбы". Кроме того, Ростовская область и Китай активно наращивают взаимодействие в сфере образования. Между университетами области и КНР ведется работа в рамках порядка 80 соглашений о международном сотрудничестве. В 2022-2023 учебном году в ростовских вузах обучалось более 8 тысяч иностранных студентов, 1213 из них – из Китая (13,7%). К наиболее востребованным направлениям обучения среди китайских студентов относятся строительство мостов и дорог, технология транспортных процессов, филология, экономика, психология, педагогика. Шань выразила надежду на укрепление партнерских отношений Ростовской области с Китаем, установление долгосрочного взаимодействия по широкому спектру вопросов. "Мы плодотворно поговорили об обмене информацией и опытом по торгово-экономическому, научно-образовательному и культурному направлениям. Я вижу большую перспективу сотрудничества Ростовской области с китайскими региональными провинциями", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20231009/pervenstvo-1901438228.html

https://ria.ru/20231004/rostovpredpriyatiya-1899996149.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ростовская область, китай, ростов, александр скрябин