https://ria.ru/20231011/sireny-1902079507.html

На юге Израиля включили сирены воздушной тревоги

На юге Израиля включили сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 11.10.2023

На юге Израиля включили сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля, сообщила в среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:22

2023-10-11T17:22

2023-10-11T17:34

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сдерот

в мире

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля, сообщила в среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены прозвучали в Сдероте", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.В Сдероте проживают более 27 тысяч человек. В среду издание Haaretz сообщало о ракетном обстреле города, в результате которого пострадал один человек и были повреждены пять домов.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/proval-1901871921.html

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

https://ria.ru/20231011/peremirie-1902058615.html

израиль

сдерот

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сдерот, в мире