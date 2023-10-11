https://ria.ru/20231011/shpionazh-1902043855.html
Следствие попросило суд в Москве арестовать иностранца за шпионаж
Следствие попросило суд в Москве арестовать иностранца за шпионаж - РИА Новости, 11.10.2023
Следствие попросило суд в Москве арестовать иностранца за шпионаж
Следствие обратилось в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте иностранного гражданина по фамилии Тиллозода в рамках уголовного дела о шпионаже,... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:38
2023-10-11T15:38
2023-10-11T17:22
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следствие обратилось в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте иностранного гражданина по фамилии Тиллозода в рамках уголовного дела о шпионаже, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиллозода Ш.", - рассказал собеседник агентства. В суде не раскрыли суть обвинения и данные о личности фигуранта дела."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиллозода Ш.", - сказали впоследствии в суде. Также там добавили, что арестованный - гражданин Таджикистана, имеющий статус подозреваемого.Статья УК "Шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
https://ria.ru/20230810/samara-1889226338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Следствие попросило суд в Москве арестовать иностранца за шпионаж
Следствие попросило суд в Москве арестовать иностранца Тиллозоду за шпионаж
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следствие обратилось в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте иностранного гражданина по фамилии Тиллозода в рамках уголовного дела о шпионаже, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиллозода Ш.", - рассказал собеседник агентства. В суде не раскрыли суть обвинения и данные о личности фигуранта дела.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиллозода Ш.", - сказали впоследствии в суде. Также там добавили, что арестованный - гражданин Таджикистана, имеющий статус подозреваемого.
Статья УК "Шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
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