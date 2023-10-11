https://ria.ru/20231011/shpionazh-1902043855.html

Следствие попросило суд в Москве арестовать иностранца за шпионаж

Следствие попросило суд в Москве арестовать иностранца за шпионаж - РИА Новости, 11.10.2023

Следствие попросило суд в Москве арестовать иностранца за шпионаж

Следствие обратилось в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте иностранного гражданина по фамилии Тиллозода в рамках уголовного дела о шпионаже,... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:38

2023-10-11T15:38

2023-10-11T17:22

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следствие обратилось в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте иностранного гражданина по фамилии Тиллозода в рамках уголовного дела о шпионаже, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиллозода Ш.", - рассказал собеседник агентства. В суде не раскрыли суть обвинения и данные о личности фигуранта дела."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиллозода Ш.", - сказали впоследствии в суде. Также там добавили, что арестованный - гражданин Таджикистана, имеющий статус подозреваемого.Статья УК "Шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

https://ria.ru/20230810/samara-1889226338.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия