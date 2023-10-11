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В Сдероте из-за обстрела пострадал человек - РИА Новости, 11.10.2023
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11:14 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/sderot-1901950478.html
В Сдероте из-за обстрела пострадал человек
В Сдероте из-за обстрела пострадал человек - РИА Новости, 11.10.2023
В Сдероте из-за обстрела пострадал человек
Один человек пострадал и пять зданий повреждены в Сдероте на юге Израиля из-за ракетного обстрела, сообщает издание Haaretz. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:14
2023-10-11T11:14
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Один человек пострадал и пять зданий повреждены в Сдероте на юге Израиля из-за ракетного обстрела, сообщает издание Haaretz. "Пять зданий в Сдероте повреждены из-за ракетного обстрела из Газы, один человек ранен и эвакуирован в медицинский центр", - говорится в сообщении. Сдерот находится в южной части Израиля, примерно в 15 километрах юго-восточнее Ашкелона. Его население составляет более 27 тысяч человек. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. В тоже время на помощь Израилю в восточную часть Средиземного моря в сопровождении ударной группы прибыл авианосец США "Джеральд Форд". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/sderot-1901283282.html
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в мире, израиль, россия, сдерот, биньямин нетаньяху, исмаил хания, исраэль кац, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Сдерот, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, Исраэль Кац, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Сдероте из-за обстрела пострадал человек

В Сдероте из-за ракетного обстрела повреждены пять зданий, пострадал человек

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Один человек пострадал и пять зданий повреждены в Сдероте на юге Израиля из-за ракетного обстрела, сообщает издание Haaretz.
"Пять зданий в Сдероте повреждены из-за ракетного обстрела из Газы, один человек ранен и эвакуирован в медицинский центр", - говорится в сообщении.
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В израильском Сдероте зафиксировали шесть прямых попаданий ракет
8 октября, 12:06
Сдерот находится в южной части Израиля, примерно в 15 километрах юго-восточнее Ашкелона. Его население составляет более 27 тысяч человек.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.
Израильские солдаты на позиции возле в городе Сдероте - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Израильские военные проводят зачистку Сдерота
9 октября, 09:53
Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.
Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.
В тоже время на помощь Израилю в восточную часть Средиземного моря в сопровождении ударной группы прибыл авианосец США "Джеральд Форд".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
ХАМАС выпустило еще сто ракет по Сдероту
8 октября, 11:08
 
В миреИзраильРоссияСдеротБиньямин НетаньяхуИсмаил ХанияИсраэль КацХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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