https://ria.ru/20231011/relokanty-1902108832.html

В Госдуме предложили ввести термин "недружественные релоканты"

В Госдуме предложили ввести термин "недружественные релоканты" - РИА Новости, 11.10.2023

В Госдуме предложили ввести термин "недружественные релоканты"

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что должен быть на законодательном уровне введён термин "недружественные релоканты", который подразумевал бы, что... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T18:56

2023-10-11T18:56

2023-10-11T18:56

общество

россия

султан хамзаев

госдума рф

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что должен быть на законодательном уровне введён термин "недружественные релоканты", который подразумевал бы, что человек в своё время не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам. "Считаю, нам надо расширить понятие релокантов добавив, что ими могут быть не только сотрудники компании, но и физические лица, которые работают на себя из-за границы, вполне должен существовать термин "недружественные релоканты", который подразумевал бы, что человек в своё время не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам, с попыткой унижения своего государства и людей", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, на сегодняшний день, по законодательству "релокант" - это сотрудник компании, который уехал за рубеж, и трудится из-за границы. "Это даже нейтральное определение, которое должно оставаться таковым по трудовому договору. Но сегодня мы называем этим термином более широкую группу людей, включая представителей шоу-бизнеса, крупных олигархов, которые критиковали нашу страну на западе, а теперь вернулись обратно в Россию зализывать раны. Именно их больше всего порицают в обществе", - добавил депутат. При этом в понимании депутата, это должен быть законодательно определенный термин как "иностранный агент", только в трудовом законодательстве с последующими ограничениями при трудоустройстве, суммы налоговых отчислений для государства. "Также с обязательным отчетом в Минтруд, по примеру отчётов иноагентов в Минюст", - заключил Хамзаев.

https://ria.ru/20231011/relokanty-1901973217.html

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Кирилл Волков

общество, россия, султан хамзаев, госдума рф