https://ria.ru/20231011/relokanty-1902108832.html
В Госдуме предложили ввести термин "недружественные релоканты"
В Госдуме предложили ввести термин "недружественные релоканты" - РИА Новости, 11.10.2023
В Госдуме предложили ввести термин "недружественные релоканты"
Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что должен быть на законодательном уровне введён термин "недружественные релоканты", который подразумевал бы, что... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:56
2023-10-11T18:56
2023-10-11T18:56
общество
россия
султан хамзаев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820257207_0:0:2234:1257_1920x0_80_0_0_d153f15127a69e750e061764f2d0c74f.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что должен быть на законодательном уровне введён термин "недружественные релоканты", который подразумевал бы, что человек в своё время не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам. "Считаю, нам надо расширить понятие релокантов добавив, что ими могут быть не только сотрудники компании, но и физические лица, которые работают на себя из-за границы, вполне должен существовать термин "недружественные релоканты", который подразумевал бы, что человек в своё время не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам, с попыткой унижения своего государства и людей", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, на сегодняшний день, по законодательству "релокант" - это сотрудник компании, который уехал за рубеж, и трудится из-за границы. "Это даже нейтральное определение, которое должно оставаться таковым по трудовому договору. Но сегодня мы называем этим термином более широкую группу людей, включая представителей шоу-бизнеса, крупных олигархов, которые критиковали нашу страну на западе, а теперь вернулись обратно в Россию зализывать раны. Именно их больше всего порицают в обществе", - добавил депутат. При этом в понимании депутата, это должен быть законодательно определенный термин как "иностранный агент", только в трудовом законодательстве с последующими ограничениями при трудоустройстве, суммы налоговых отчислений для государства. "Также с обязательным отчетом в Минтруд, по примеру отчётов иноагентов в Минюст", - заключил Хамзаев.
https://ria.ru/20231011/relokanty-1901973217.html
https://ria.ru/20230914/teatr-1896131782.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819443162_257:0:2945:2016_1920x0_80_0_0_d305ce0cc1865715158075b199642425.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, султан хамзаев, госдума рф
Общество, Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести термин "недружественные релоканты"
Хамзаев предложил законодательно ввести термин "недружественные релоканты"
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что должен быть на законодательном уровне введён термин "недружественные релоканты", который подразумевал бы, что человек в своё время не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам.
"Считаю, нам надо расширить понятие релокантов добавив, что ими могут быть не только сотрудники компании, но и физические лица, которые работают на себя из-за границы, вполне должен существовать термин "недружественные релоканты", который подразумевал бы, что человек в своё время не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам, с попыткой унижения своего государства и людей", - сказал он РИА Новости.
Песков рассказал, как Россия встретит релокантов, которые захотят вернуться
По словам депутата, на сегодняшний день, по законодательству "релокант" - это сотрудник компании, который уехал за рубеж, и трудится из-за границы. "Это даже нейтральное определение, которое должно оставаться таковым по трудовому договору. Но сегодня мы называем этим термином более широкую группу людей, включая представителей шоу-бизнеса, крупных олигархов, которые критиковали нашу страну на западе, а теперь вернулись обратно в Россию
зализывать раны. Именно их больше всего порицают в обществе", - добавил депутат.
При этом в понимании депутата, это должен быть законодательно определенный термин как "иностранный агент", только в трудовом законодательстве с последующими ограничениями при трудоустройстве, суммы налоговых отчислений для государства.
"Также с обязательным отчетом в Минтруд, по примеру отчётов иноагентов в Минюст", - заключил Хамзаев.
Что там у поуехавших? Богомолов показал, как живут релоканты на Бали