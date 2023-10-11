https://ria.ru/20231011/relokanty-1902040953.html

Володин призвал проверить релокантов, поддерживавших ВСУ, на госизмену

Володин призвал проверить релокантов, поддерживавших ВСУ, на госизмену - РИА Новости, 11.10.2023

Володин призвал проверить релокантов, поддерживавших ВСУ, на госизмену

Релокантов, перечислявших деньги ВСУ и поддержавших киевский режим, необходимо проверить на факт государственной измены, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:31

2023-10-11T15:31

2023-10-11T16:40

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

госдума рф

вячеслав володин

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Релокантов, перечислявших деньги ВСУ и поддержавших киевский режим, необходимо проверить на факт государственной измены, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания ГД. "Если сейчас они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявления против страны и еще финансировали Вооруженные силы Украины. <...> Такие поступки имеют отношение к статье 275 Уголовного кодекса — государственная измена, поэтому правильно проверить, задумайтесь", — сказал он.Володин рассказал, что после его вчерашнего предложения отправить релокантов, поддержавших киевский режим против России, в Магадан, депутатам поступило большое количество обращений от жителей Колымы, которые "просто не понимают, почему такое им мы хотим сделать наказание". "Магадан от них отказался категорично, Белое море тоже не принимает их. Куда? <...> Их надо разворачивать в аэропорту, обратно отсылать", — добавил спикер.Накануне Володин заявил, что релокантов, которые уехали из страны и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории России, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", не ждут на родине. По его словам, если такие люди все-таки вернутся, то "Магадан им обеспечен".Как уточнил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спикер Думы говорил о тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию и встал на сторону киевского режима. Представитель Кремля добавил, что "с этими людьми нам не по пути".При этом он подчеркнул, что остальных релокантов Россия "всегда ждет".Кроме того, губернатор Магаданской области Сергей Носов сегодня заявил, что Колыма не примет предателей из числа релокантов. Он отметил, что региону нужны трудолюбивые и талантливые люди. В свою очередь, вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев посоветовал релокантам вернуться в Россию "по-тихому" и сразу приступить к работе для победы страны в спецоперации. Как подчеркнул чиновник, он согласен с общей позицией, что релоканты — российские граждане, и они имеют право приехать обратно. Но Трутнев добавил, что он очень плохо относится " к трусам, <...> к людям, которые сбежали с родины".

https://ria.ru/20231011/relokanty-1901973217.html

https://ria.ru/20230510/relokanty-1870677851.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, госдума рф, вячеслав володин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр