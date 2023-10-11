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Песков рассказал, как Россия встретит релокантов, которые захотят вернуться - РИА Новости, 11.10.2023
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12:13 11.10.2023 (обновлено: 23:27 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/relokanty-1901973217.html
Песков рассказал, как Россия встретит релокантов, которые захотят вернуться
Песков рассказал, как Россия встретит релокантов, которые захотят вернуться - РИА Новости, 11.10.2023
Песков рассказал, как Россия встретит релокантов, которые захотят вернуться
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "нам не по пути" с релокантами, занявшими антироссийскую позицию и вставшими на сторону киевского... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:13
2023-10-11T23:27
россия
политика
дмитрий песков
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "нам не по пути" с релокантами, занявшими антироссийскую позицию и вставшими на сторону киевского режима, а остальных родина "всегда ждет".Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в ГД заявил, что релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, им "Магадан обеспечен"."Спикер Думы говорил о тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию, стал на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути", — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление Володина.Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подавляющее большинство уехавших из России — это те, которые свободно выбирают, где им в настоящий момент жить. "И конечно, эти люди, они всегда, несмотря ни на что, имеют свою родину. Эта родина — Россия. И она всегда их ждет", — сказал Песков.
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россия, политика, дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Политика, Дмитрий Песков, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Песков рассказал, как Россия встретит релокантов, которые захотят вернуться

Песков: с релокантами, вставшими на сторону Украины, России не по пути

© РИА Новости / Ольга Смольская | Перейти в медиабанкАвтомобили в районе КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии
Автомобили в районе КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Ольга Смольская
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Автомобили в районе КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "нам не по пути" с релокантами, занявшими антироссийскую позицию и вставшими на сторону киевского режима, а остальных родина "всегда ждет".
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в ГД заявил, что релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, им "Магадан обеспечен".
"Спикер Думы говорил о тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию, стал на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути", — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление Володина.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подавляющее большинство уехавших из России — это те, которые свободно выбирают, где им в настоящий момент жить. "И конечно, эти люди, они всегда, несмотря ни на что, имеют свою родину. Эта родина — Россия. И она всегда их ждет", — сказал Песков.
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