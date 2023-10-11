https://ria.ru/20231011/relokanty-1901973217.html

Песков рассказал, как Россия встретит релокантов, которые захотят вернуться

Песков рассказал, как Россия встретит релокантов, которые захотят вернуться - РИА Новости, 11.10.2023

Песков рассказал, как Россия встретит релокантов, которые захотят вернуться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "нам не по пути" с релокантами, занявшими антироссийскую позицию и вставшими на сторону киевского... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:13

2023-10-11T12:13

2023-10-11T23:27

россия

политика

дмитрий песков

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "нам не по пути" с релокантами, занявшими антироссийскую позицию и вставшими на сторону киевского режима, а остальных родина "всегда ждет".Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в ГД заявил, что релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, им "Магадан обеспечен"."Спикер Думы говорил о тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию, стал на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути", — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление Володина.Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подавляющее большинство уехавших из России — это те, которые свободно выбирают, где им в настоящий момент жить. "И конечно, эти люди, они всегда, несмотря ни на что, имеют свою родину. Эта родина — Россия. И она всегда их ждет", — сказал Песков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, дмитрий песков, вячеслав володин, госдума рф