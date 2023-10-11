https://ria.ru/20231011/razrabotka-1902043160.html
Путин поручил ускорить разработку пакета заказов по оборудованию для ТЭК
Путин поручил ускорить разработку пакета заказов по оборудованию для ТЭК - РИА Новости, 11.10.2023
Путин поручил ускорить разработку пакета заказов по оборудованию для ТЭК
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ускорить разработку долгосрочного пакета заказов по оборудованию для топливно-энергетического комплекса. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:36
2023-10-11T15:36
2023-10-11T16:01
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ускорить разработку долгосрочного пакета заказов по оборудованию для топливно-энергетического комплекса. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, заявил, что предстоит кардинально увеличить объём и доли выпуска российского оборудования для ТЭК, а особенно важно - вывести на новый уровень подготовку квалифицированных кадров и сформировать собственные механизмы финансирования инвест-проектов. Глава государства отметил, что ведется планомерная работа по созданию и внедрению отечественных машин и оборудования для нефтегазового сектора и передачи электроэнергии. "Напомню, что мы с коллегами из правительства и из нефтегазовых компаний договорились сформировать крупные объединённые заказы на отечественную технику и оборудование. Нужно консолидировать силы, ресурсы государства, частного бизнеса, институтов развития на те инновационные направления, которые востребованы в ТЭК в первую очередь", - сказал Путин. Президент добавил, что это непростая задача, нужно понимать интересы и потребности отрасли, "причём как текущие, так и на перспективу". "Тем не менее, я прошу правительство ускориться и сформировать долгосрочный пакет заказов для разработчиков и производителей оборудования для ТЭК", - сказал он.
https://ria.ru/20231011/zadacha-1902035273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Экономика, Россия, Владимир Путин, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Путин поручил ускорить разработку пакета заказов по оборудованию для ТЭК
Путин поручил кабмину ускорить разработку пакета заказов по оборудованию для ТЭК
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ускорить разработку долгосрочного пакета заказов по оборудованию для топливно-энергетического комплекса.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, заявил, что предстоит кардинально увеличить объём и доли выпуска российского оборудования для ТЭК, а особенно важно - вывести на новый уровень подготовку квалифицированных кадров и сформировать собственные механизмы финансирования инвест-проектов. Глава государства отметил, что ведется планомерная работа по созданию и внедрению отечественных машин и оборудования для нефтегазового сектора и передачи электроэнергии.
"Напомню, что мы с коллегами из правительства и из нефтегазовых компаний договорились сформировать крупные объединённые заказы на отечественную технику и оборудование. Нужно консолидировать силы, ресурсы государства, частного бизнеса, институтов развития на те инновационные направления, которые востребованы в ТЭК в первую очередь", - сказал Путин.
Президент добавил, что это непростая задача, нужно понимать интересы и потребности отрасли, "причём как текущие, так и на перспективу".
"Тем не менее, я прошу правительство ускориться и сформировать долгосрочный пакет заказов для разработчиков и производителей оборудования для ТЭК", - сказал он.
Путин назвал стратегическую задачу ТЭК России