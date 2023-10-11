https://ria.ru/20231011/razrabotka-1902043160.html

Путин поручил ускорить разработку пакета заказов по оборудованию для ТЭК

Путин поручил ускорить разработку пакета заказов по оборудованию для ТЭК - РИА Новости, 11.10.2023

Путин поручил ускорить разработку пакета заказов по оборудованию для ТЭК

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ускорить разработку долгосрочного пакета заказов по оборудованию для топливно-энергетического комплекса. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:36

2023-10-11T15:36

2023-10-11T16:01

экономика

россия

владимир путин

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ускорить разработку долгосрочного пакета заказов по оборудованию для топливно-энергетического комплекса. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, заявил, что предстоит кардинально увеличить объём и доли выпуска российского оборудования для ТЭК, а особенно важно - вывести на новый уровень подготовку квалифицированных кадров и сформировать собственные механизмы финансирования инвест-проектов. Глава государства отметил, что ведется планомерная работа по созданию и внедрению отечественных машин и оборудования для нефтегазового сектора и передачи электроэнергии. "Напомню, что мы с коллегами из правительства и из нефтегазовых компаний договорились сформировать крупные объединённые заказы на отечественную технику и оборудование. Нужно консолидировать силы, ресурсы государства, частного бизнеса, институтов развития на те инновационные направления, которые востребованы в ТЭК в первую очередь", - сказал Путин. Президент добавил, что это непростая задача, нужно понимать интересы и потребности отрасли, "причём как текущие, так и на перспективу". "Тем не менее, я прошу правительство ускориться и сформировать долгосрочный пакет заказов для разработчиков и производителей оборудования для ТЭК", - сказал он.

https://ria.ru/20231011/zadacha-1902035273.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023