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Путин прокомментировал ситуацию на Украине - РИА Новости, 11.10.2023
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16:03 11.10.2023 (обновлено: 16:20 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/putin-1902051846.html
Путин прокомментировал ситуацию на Украине
Путин прокомментировал ситуацию на Украине - РИА Новости, 11.10.2023
Путин прокомментировал ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин, говоря о конфликте на Украине, заявил, что России приходится отвечать так, как сейчас отвечает, потому что других средств не... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:03
2023-10-11T16:20
украина
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форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о конфликте на Украине, заявил, что России приходится отвечать так, как сейчас отвечает, потому что других средств не остается.Глава государства отметил, что в какой-то момент стало ясно, что никакие цивилизованные способы обеспечения безопасности РФ невозможны."Плюс еще войну там раскачали с 2014 года, а потом уже отказались и от плана мирного регулирования, на основе документов, подписанных в Минске. И более того, откровенно сказали публично, что и не собирались этого выполнять, водили нас просто за нос. Вот с такими людьми приходится иметь дело и приходится им отвечать тем, чем мы отвечаем, потому что других средств не остается", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231006/ukraina-1901079389.html
https://ria.ru/20231005/putin-1900785709.html
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украина, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, владимир путин, в мире, минск, нато
Украина, Россия, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Владимир Путин, В мире, Минск, НАТО
Путин прокомментировал ситуацию на Украине

Путин: России пришлось ответить в ситуации на Украине, других средств не было

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о конфликте на Украине, заявил, что России приходится отвечать так, как сейчас отвечает, потому что других средств не остается.
Глава государства отметил, что в какой-то момент стало ясно, что никакие цивилизованные способы обеспечения безопасности РФ невозможны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
"Идиоты не хотят слышать". Ответ Путина Украине поразил китайцев
6 октября, 22:02
"Плюс еще войну там раскачали с 2014 года, а потом уже отказались и от плана мирного регулирования, на основе документов, подписанных в Минске. И более того, откровенно сказали публично, что и не собирались этого выполнять, водили нас просто за нос. Вот с такими людьми приходится иметь дело и приходится им отвечать тем, чем мы отвечаем, потому что других средств не остается", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Путин объяснил, почему Россия продолжает платить Украине за транзит газа
5 октября, 18:59
 
УкраинаРоссияФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023Владимир ПутинВ миреМинскНАТО
 
 
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